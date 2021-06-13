明年三月才舉行的特首戰，因為前特首梁振英表現「勇武」提早炒熱，除了親自向林鄭出招，「核心梁粉」張志剛亦不避嫌向在任特首發炮，可林鄭也不是省油的燈，訕笑式標籤勁敵為「KOL」，足證仍對獲北京力撐信心十足，但能否笑到最後，或要視乎針對林鄭的ABC行動有多凌厲。

建制圈內人Anyone But Carrie

2012年唐英年與梁振英的特首選舉，工商界高舉Anyone But CY的「ABC」旗幟，但當年梁振英仍以689票後來居上；估不到9年後，ABC風潮再現，但主角已被林鄭取代；而支持Anyone But Carrie的建制群組，也非如當年般只有工商界等「一小撮」。

有建制人士直言，近日論及特首戰，圈內人私下幾乎全數反林鄭，聽聞更有建制派向北京收風人明言，「林鄭如果再做我就未必再do（現有崗位）」；同時亦有不同界別人士「進諫」，冀北京研判9月出爐的1,500名選委，反Carrie勢力有多大？不少建制斷言梁振英在選委會支持肯定多過林鄭，雖然最終都是阿爺㩒掣後投票，但認為不可忽視建制心中那道氣。

深信最終由黑馬登場 有偈傾非戰鬥格

那非Carrie又是否要CY？「唔係，兩個C都唔想要！」有建制打趣說，「如果要同林鄭比較下先凸顯到佢（梁）好，咁都唔係算好啦」，他又認為北京若要打倒昨日的我，再次欽點梁振英上位，縱使最終一定有「說法」，例如政治環境或時勢確實不同了，但都是有點「醜怪」，認為北京未必願意自我翻閹！

當兩個C都未算眾望所歸，不少建制派深信最終會由黑馬登場。聽聞最近建制圈又有新名字「彈出」，其中一人絕非689或777類的戰鬥格，「同各界有偈傾」，認定是中央考慮之選。

之不過，往事並不如煙，有政界稱，到頭來黑馬們卻步原因，或是怕被揭陳年黑歷史，兩個C在這方面，相信已百毒不侵，確實「贏」在起跑線。

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