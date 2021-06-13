今日（14日）是端午節，不少人喜愛與家人一起包糭。香港善導會早前與餐廳合辦包糭活動，邀請了14個尼泊爾家庭、6名年輕人一同參與，讓少數族裔融入社會和認識節日文化。

善導會高級經理兼服務主管彭紹梅表示，合辦包糭活動的目的是希望讓少數族裔了解中國節日文化。為了配合少數族裔的飲食禁忌，該會安排的材料是全素糭，故沒有豬肉和鹹蛋黃等傳統材料，只有花生、綠豆、冬菇和糯米等。彭亦表示，少數族裔也有不同節日，所以「到佢哋嘅節日，我哋都會邀請中國家庭互相認識」。

供應場地的餐廳老闆廖生表示，今天是自己首次舉辦類似活動。他指自己在美國讀書生活十多年，曾經歷歧視，認為香港社會對少數族裔的照顧不足，端午節是很好的契機，讓他們投入和增加歸屬感，希望為少數族裔出一分力。他憶述自己在美國被歧視的經歷，「讀書時期夜晚到外面飲酒，鬼佬會指住自己個鼻鬧『Chinese Pig』！」故對歧視有較大感觸。他的餐廳也有聘請少數族裔的員工，希望「將心比己，給予機會別人」。

包糭活動參與者之一M女士（化名）表示，認為今天的包糭活動是第一步，讓自己有機會認識不同新朋友，希望下次還有機會參與。

活動當日包好的糭可由參加者帶回家好好品嚐，而善導會更與廖生餐廳合作，派發200隻糭予少數族裔，再由少數族裔分發給鄰居和朋友，共同品嚐佳節氣氛。

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