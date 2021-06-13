民間考古也有作為。「香港行跡」發起人James翻查英國國家檔案館資料，在山頂找到124年歷史的海軍準將別墅遺址。古蹟辦起初稱遺址保留的奠基石、界石和建築部份地基，現行評級機制不適用。James不死心再調查，新發現彩色地磚和疑似地窖，質疑當局低估遺址價值。古蹟辦再回覆《蘋果》，遺址殘餘地磚狀況不一，至於詳細研究方面，要視乎個別項目的情況。

「香港行跡」發起人James是山藝教練，用業餘時間做考古，他早前查閱英國國家檔案館資料，找到一份香港海軍用地地圖，獲悉山頂曾有海軍準將別墅（Commodore’s Bungalow）、軍官療養院（Officers’ Sanatorium）、男士療養院（Men’s Sanatorium）及轎夫宿舍（Chair Coolies Quarters）。

尋獲1897年奠基石

James指，本地考古網站Gwulo在2012年亦提及山頂有海軍準將別墅，亦有一張舊照片展示山頂海軍建築群的規模，但外界一直無認知。他就對照舊航空照片，找出古蹟大約位置。5月底他和女友Ebee帶記者到山頂，走入山頂賓吉道Cloudridge與濠景閣之間的叢林，內有一塊1897年1月由Swinton Holland準將夫人所奠的奠基石。

遺址附近亦找到3塊海軍界石，刻有英文字AL，是海軍用地（Admiralty Lot）的簡稱，用作標示軍事用地範圍。James指，文獻記載全港原有114塊海軍界石，但現時全港僅找到15塊，部份位於亞洲協會和律敦治醫院。

古蹟辦回覆指，經派員實地視察後，確認遺址屬於前海軍準將別墅，別墅已於1970年代被拆卸。由於奠基石具歷史價值，古蹟辦正與相關部門商討適當的保存方案。而界石及部份地基遺存納入由古蹟辦界定的「政府文物地點」。不過，古蹟辦拒絕為有關遺址評級，指現行的歷史建築評級機制是評估一般建築物或構築物的文物價值，並不適用於奠基石、界石及地基遺存。

不過，James質疑古蹟辦低估遺址價值。他再次上山搜索，首次發現準將別墅保留彩色地磚，相當完整和美觀。而部份地方則有六角形的紅磚地，懷疑屬於戶外平台的地磚。他又在遺址找到有通風口的磚砌建築，「我懷疑佢有地下室！但無法確認。」James希望古蹟辦可派人做詳細的考古，確認遺址還保留了甚麼。

花磚常見於19世紀末建築 學者批「政府文物地點」無監管如入黑洞

香港大學建築保育副教授李浩然指，James找到的地磚，是「水泥花磚」（coloured encaustic cement tile），常見於19世紀末至20世紀初的香港建築物，港大的本部大樓就採用同類地磚。而19世紀香港的西式大宅通常有地庫，英籍軍官一般跟隨英國居住傳統，在清拆大宅時，除非有新發展，否則一般不會拆走地庫。

建築文物保護師學會內務副會長張家榮指，以往港府根據《古物及古蹟條例》保護法定古蹟。而「政府文物地點」的法律保護效力成疑，日後保育方向亦不明確，「邊個監管？有冇人定期去監察？入咗list（清單）之後，好似入咗黑洞，好多時都係不了了之。」他認為，當局應先確保遺址安全，再找專家研究遺址殘留了甚麼。

古蹟辦再回覆《蘋果》查詢稱，部份殘餘地磚狀況不一，會與港島西及南地政處商討圍封這地點的需要及可能性，以加強保護。至於對該地點進行詳細研究方面，會視乎個別項目的情況，例如緩急需要、所涉工作的繁複程度，為各項研究工作訂立先後次序處理。

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