【未有正視】

【本報訊】再度有古蹟疑被政府輕視。「香港行跡」發起人James翻查英國國家檔案館資料，在山頂發現有124年歷史的海軍准將別墅遺址。惟古蹟辦以遺址的奠基石、界石和建築部份地基，並非建築物或構築物，不屬評級機制的類別而拒絕評級。James鍥而不捨調查，最終於遺址新發現彩色地磚和疑似地窖，他指古蹟辦未有正視民間考察的結果，質疑當局低估遺址的歷史價值。

「香港行跡」發起人James本身是山藝教練，用業餘時間做考古，他早前查閱英國國家檔案館資料，找到一份香港海軍用地地圖，獲悉山頂曾有海軍准將別墅（Commodore’s Bungalow）、軍官療養院（Officers Sanatorium）、男士療養院（Men’s Sanatorium）及轎夫宿舍（Chair Coolies Quarter）。

James指，本地考古網站Gwulo在2012年亦提及山頂曾有一幢海軍准將別墅，一張舊照片也展示山頂海軍建築群的規模，但外界一直不知曉詳情。他對照舊航空照片，最終找出古蹟位置。

遺蹟現彩色地磚及通風口

5月底他和女友Ebee帶同記者到山頂，走入山頂賓吉道Cloudridge與濠景閣之間的叢林，該處有一塊1897年1月由Swinton Holland准將夫人所奠的奠基石。遺址附近亦有三塊海軍界石，刻有英文字AL，是海軍用地（Admiralty Lot）的簡稱，用作標示軍事用地範圍。James指文獻記載全港原有114塊海軍界石，但現時全港僅找到15塊，部份位於亞洲協會和律敦治醫院。

古蹟辦回覆指派員實地視察後，確認遺址屬於前海軍准將別墅，別墅已於1970年代拆卸。由於奠基石具歷史價值，古蹟辦正與部門商討適當的保存方案。而界石及部份地基遺存納入由古蹟辦界定的「政府文物地點」。不過，古蹟辦拒絕為有關遺址評級，指現行的評級機制是評估一般建築物或構築物的文物價值，不適用於奠基石、界石及地基遺存。

James不滿古蹟辦的回覆，於是再次上山搜索，首次於准將別墅發現彩色的地磚，而且相當完整和美觀。部份為六角形的紅磚地，懷疑屬於戶外平台的地磚。他又在遺址找到有通風口的磚砌建築，「我懷疑佢有地下室！但無法確認。」James促請古蹟辦正視遺址的價值，派人進行詳細的考古。

香港大學建築保育副教授李浩然指，涉事地磚是「水泥花磚」（Coloured encaustic cement tile），常見於19世紀未至20世紀初的香港建築物，港大的本部大樓就是採用同類地磚。而19世紀香港的西式大宅通常有地庫，英籍軍官一般跟隨英國居住傳統，在清拆大宅時，除非有新發展，否則一般不會拆走地庫。

建築文物保護師學會內務副會長張家榮指，以往港府根據《古物及古蹟條例》保護法定古蹟。而「政府文物地點」的法律保護效力成疑，「邊個監管？有冇人定期去監察？」他認為當局必須再找專家詳細研究遺址。

古蹟辦回覆稱，遺址部份殘餘地磚狀況不一，會與港島西及南地政處商討需否進行圍封，以加強保護。至於對該地點進行詳細研究，古蹟辦未有正面回應，僅稱會視乎緩急需要等，為各項研究訂立先後次序處理。