本港疫苗接種計劃，周一（14日）起調低至12歲或以上人士可以接種，然而接種數字仍然是大幅下跌，單日共有30,479人接種疫苗，當中23,472人是接種首針疫苗，而另外7,007人則是第二針。至於12至19歲人士組別，累計共有35,672人完成首針，佔該年齡群組僅2%人口。惟12至15歲組別單日接種人數，政府發言人表示沒有相關數字。

另周一單日當中打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗首針人數是15,487人，而第二針則有5,051人，總數20,538人，數字較上周六（12日）的34,983人大幅下跌逾41%；至於接種中國科興滅活疫苗亦大幅下降，當中有7,985人打第一針及1,956人打第二針，共9,941人接種，是自5月27日以來，首次單日總數不足1萬。而今日總計僅30,479人接種，比上周六最高的54,006人，大幅下降逾43%。

首開放12歲或以上接種 署方稱無單日接種數字

自政府開放予16歲或以上人士接種後，連同今日再下調至12歲後，至今累計共有35,672名12至19歲人士完成首針，佔該年齡群組僅2%人口。政府晚上更新的疫苗接種數字，惟未有提供12歲至15歲組別單日打首針數字，政府發言人稱未有該細項數字。

至今疫苗接種展開的第109日，已接種2,964,805劑疫苗。當中僅有1,761,583人完成首針，在今日開放12歲或以上人口之後，佔適齡接種人口數字再跌回25.9%。至於完成兩針亦僅得1,203,222人，佔適齡接種人口的17.7%。

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科興打第二針人數創單日第二低

至於單日接種科興總人數再跌穿1萬人，其中僅7,985人打首針，是5月30日以來最低數字，而接種第二針僅1,956人，是接種計劃展開以來單日第二低的數字。

BioNTech雖然亦錄大幅下跌，但15,487人打首針及5,051人打第二針，僅是返回上周六高位前的水平。不過，預約接種數字則有輕微回升，當中有約6,100人預約科興，以及約16,400人預約BioNTech，皆較周日時回升。

仍有15人針後不適 4人留醫

另外周日共有15人在接種疫苗後不適送院，情況穩定，其中6人已經出院，4人則要留院觀察，另外4人未有遵從醫生勸告自行出院，以及1人未經診症自行離開醫院。

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