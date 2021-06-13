【本報訊】沙田大涌橋路再釀一死七傷車禍慘劇，除了今次，該路段過去12年間亦至少發生約33宗涉及傷亡的交通意外，造成至少五死逾160人受傷。雖然運輸署近年已作出改善多項交通措施，包括調整「孭仔燈」位置，令燈號指示更清晰，但有區議員質疑成效不大，亦認為今次意外或與司機駕駛態度欠佳有關，促當局盡快調查意外責任誰屬，研究進一步改善措施。

署方計劃增安全島分隔行車線

意外頻生的大涌橋路，三大「死亡路口」包括沙田圍路交界、沙田路交界及獅子山隧道公路交界。沙田區議會交通及運輸委員會主席容溟舟昨到車禍現場，指涉事路口交通繁忙，不時超出負荷，若遇上駕駛態度不良的司機，容易發生意外。他質疑，大涌橋路新進行的交通燈改善工程，以及孭仔燈的交通燈設置是否合適，認為或有需要在現場增設偵速攝影機，強調會約見運輸署和警方討論。

委員會副主席黎梓恩亦稱，近兩年運輸署不時在事發現場作出多項改善措施，包括已調動涉事沙田圍路交界的孭仔燈位置至左邊，以減低令司機看錯燈號的情況；並劃出雙白實線分隔轉左及直行行車線；以及調較紅綠燈燈號，令車輛不至於一直綠燈前行，需要中途停紅燈。

惟黎梓恩稱，相信今次意外未必涉及交通措施設計問題，直指「雞乸咁大隻紅燈，點解仲直行？」認為可能涉及駕駛者的駕駛態度問題。

香港公開大學交通意外重組訓練課程導師盧覺強工程師估計，昨日意外中，私家車撞向小巴的衝力可達4.6噸，結果令小巴翻側，產生的衝力甚至令車上司機及乘客於車內左搖右擺，提醒市民必須佩戴安全帶。

運輸署則表示，署方2018年曾全面檢討大涌橋路的情況，並已先後完成多項交通改善措施。署方正計劃在大涌橋路及沙角街路口增加安全島，分隔不同行車方向的行車線，工程部門現正安排受影響地下管道的遷移。當警方完成今次交通意外調查後，署方會檢視有關結果，如有需要會按實際情況實施相關的改善措施。

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