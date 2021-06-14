政府擬向市民分期派發5,000元電子消費券。財政司司長陳茂波早前指，最快下月初開放中央申請系統供市民登記。民主黨於本月初以電話訪問了近千名市民，約8成市民要求消費券金額加碼至1萬元，並擴展計劃惠及18歲以下港人，支援疫情下家庭所需。此外，調查發現多達65%長者，除八達通外，沒有使用其他電子消費平台。有區議員建議，政府應讓長者選擇提取現金。

消費額不足 長者使用無援

民主黨於本月3日至12日以電話訪問了985名市民，就港府派發消費券收集市民意見。調查發現，大部份市民認為5,000元消費額不足，80%受訪者要求消費券金額加碼至1萬元；86%人冀擴展計劃惠及18歲以下港人；有71%受訪者認為，5,000元消費券應一次過派發。

被問到使用電子消費平台的習慣，除了八達通後，受訪市民中，使用WeChat Pay微信支付、Alipay支付寶和Tap&Go拍住賞的市民分別有7%、8%和12%，反而不被入選的PayMe則有27%。60歲以上的受訪者中，65%人沒有使用非八達通的電子消費平台，使用PayMe的有12%，使用支付寶的只有1%，微信支付和拍住賞更無人選用。

$5,000無助扶貧 政黨促完善政策

民主黨青年政策副發言人、油尖旺區區議員曾自鳴指，調查反映疫情下失業率高企，防疫開支上升，為市民帶來經濟壓力，特別是基層家庭，消費券金額不足以解市民所困，有違政策原意，「仲點刺激消費意欲？」他贊成消費券應同時惠及18歲以下港人，從而減輕家長負擔，「BB仔都要帶口罩啦」，加上疫情下不少學校授課形式改為網上，學生需購置電子產品上課，擴大消費券計劃可補貼學童和幼兒生活開支。

東區區議員蘇逸恒關注65%受訪長者除八達通外，沒有使用其他電子消費平台，領取消費券時變相別無選擇。他促請政府向長者增加發放現金的選項，批評政府制訂計劃時，未有考慮長者不善於使用電子產品，令政策相當擾民。

民主黨經濟及工商政策發言人陳堡明指，民主黨過去曾向陳茂波提出上述建議，但都一一被司長否決，希望透過問卷調查結果迫使港府面對民意。他又指，期望政府推廣電子支付平台時制訂完整政策，港府作為八達通的大股東，應積極研究派發消費券過後，如何繼續降低平台手續費，令電子支付在香港廣泛普及，否則消費券只是揠苗助長。

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