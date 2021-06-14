全國人大常委會日前通過《反外國制裁法》，曾炮轟香港建制派有「忠誠廢物」的全國港澳研究會理事田飛龍同日提倡，將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三。不過本身是民建聯的人大常委譚耀宗反指，香港即使未有《反外國制裁法》，中央已有權禁止指定人士入境香港、注銷簽證和勒令他們離開香港，該法是否適用於香港都無分別。

譚耀宗在商台節目指，人大常委會未決定會否將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，形容「做不做、幾時做」有輕重緩急，而且根據《基本法》，香港外交屬國家事務，中央已有權處理。他重申，以美國為首的西方國家多次制裁中國，國家必應有反制，《反外國制裁法》是「保護公民」，但他不希望動用法例，認為制裁及反制都不應該。

不准與中共「對著幹」 批支聯會綱領不當

對於中聯辦主任駱惠寧日前批評，叫囂「結束一黨專政」的人是破壞香港繁榮穩定的真正大敵，譚耀宗認為，中國《憲法》已表明共產黨的領導地位，尤其今年是共產黨成立100周年，完全不容許有人有計劃、有組織地試圖推翻中共，與其「對著幹」。

一直傳承平反六四訴求的支聯會，其綱領包括「結束一黨專政」。被問到中央是否有意取締支聯會，譚耀宗稱，中央已表明不希望相關組織再做不利一國兩制的事，但是否取締則要謹慎衡量，審視政治氣氛及法律要求。他又指，單憑高叫「結束一黨專政」口號未必違反《國安法》，要同時具備意圖及行動，但有關口號本身具煽惑性，並不恰當。

支聯會副主席鄒幸彤則表示，「結束一黨專政」一直是支聯會的綱領之一，無可能修改，支聯會早已預料可能被取締。對於駱惠寧批評，高叫「結束一黨專政」的人企圖令香港成為遏制中國的工具，毀壞一國兩制根基，是香港繁榮穩定的真正大敵，鄒幸彤認為這是恐嚇，反斥駱惠寧針對追求民主的人，支聯會毋須變「驚弓之鳥」。

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