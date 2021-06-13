【本報訊】一直支援被捕人士的「612人道支援基金」本月9日公開呼籲港人捐款，目標籌得1,500萬元，截至前日凌晨暫獲捐款405萬元，仍差1,095萬元。基金希望港人繼續捐款支持，以應付6月的預計開支，包括641名被告的法律費用，以及超過100位在囚還柙者的物資及其他支援。

民女團隊「拋磚」助籌

基金前日表示，截至2021年5月31日，可動用結餘為203萬元，基金由2019年6月成立至今年5月底，接收捐款共2.321億元，當中直接向申請人提供的人道支援總額為2.192億元，批出項目資助為944萬元。基於5月份收到捐款總數為508萬元，批出515萬元。基金指，至今直接支援22,938人次，包括提供法律費用、借出保釋金、還柙在囚物資、緊急經濟援助、醫療及情緒支援費用等。

繼一群人士早前由元朗步行至馬鞍山，為612基金籌得逾10萬元後，「香港民主女神團隊」昨亦推出6.12 兩周年籌款藝術品「拋磚」，限量100件，每件一萬元，目標為基金籌得100萬元。該藝術品參照路政處地磚，刻有「RESIST（反抗）」英文凹字，作品亦有「拋磚引玉」之意，期望為其他抗爭者帶來資源。