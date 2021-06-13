每逢假日，均有不少人到太平山頂一帶郊遊散步，但大家隨時與多塊百年界石擦身而過。「香港行跡」發起人James與女友Ebe，今年數十次到訪西高山、龍虎山一帶，發掘到至少5塊坊間未有記錄的軍部界石，並將位置上載至其網頁，與香港人分享，希望可提升港人對本土歷史和保育的關注。古蹟辦表示，初步認為整批軍部界石與龍虎山松林炮台有關，但暫時不會對界石等項目評級。

James與Ebe家住西環，今年初起不時到附近的西高山、龍虎山一帶行山。兩人最初在山上找到古蹟辦已記錄的4號及6號軍部界石，上面刻有「WD」字樣，即War Department，劃定多年前軍部範圍的界線。他們其後上網搜尋界石資料，惟資訊不多，遂開始「捐窿捐罅」，實地尋找相關界石。

兩人起初嘗試根據1922年的舊地圖、政府檔案處的文件等，逐一尋找其餘軍部界石，包括現已「躺平」的7號界石。7號界石位於盧吉道與夏力道交界的涼亭休憩公園旁的一條古道，驟眼看該界石與一般石級無異，James指曾看過其他完整界石，知道本應藏於地下的界石底部較為粗糙，方留意到該石塊為軍部界石，「本身都唔確定，走埋去睇清楚，移開少少啲沙，先睇到WD字樣」。

James指最初只見古蹟辦記錄4號及6號界石位置，本地考古網站Gwulo則記錄了9、10、11、18號界石，這四塊界石位於夏力道行人路旁，可輕易被發現，惟現時未有官方紀錄。

James遂開始為記錄界石出錢出力，他從美國訂購GPS定位器材零件，再自行組裝，聲稱準確度達到厘米級別。他們每次行山都會帶齊裝備，每找到一塊界石都會為其定位，再將位置放上其網站，讓更多香港人認識界石的位置及背後的歷史。他們至今已自行找到5塊網上未有紀錄的界石，分別為2、3、5、7、26號界石。

Ebe希望公眾亦齊心保育界石，「古物係屬於香港人、屬於大家。唔係話要淨係你搵到定我搵到，而係大家可以一齊去做、一齊幫手，每個人識嘅範疇都唔同」。

香港歷史研究社理事長李澤恩估計，該批軍部界石有過百年歷史。他稱香港以往設有多個軍部範圍，指界石並非罕見，未至於要交由古諮會評級，但仍欣賞有人用心記錄其位置，「重要性係有，但冇炮台呢啲實質建設咁高，因為重點係炮台、軍事設施本身，而唔係啲地段界石」。

古諮會前成員高添強指，最好當然是可以原址保留界石，但他亦同意界石並非罕見，又指古蹟辦長期人手有限，應先聚焦研究其他項目。

古蹟辦回覆《蘋果》查詢時指，初步認為整批軍部界石與現為二級歷史建築的松林炮台有關，但界碑、界石、古道等已納入「不屬於一般建築物／構築物涵蓋類別」名單，暫時不會對名單上的項目進行評級。古蹟辦又指，若研究界碑、界石後發現具文物價值，便會將其納入「政府文物地點」名單。

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