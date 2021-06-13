【本報訊】三年前移居香港的烏克蘭人Vladi，見證着香港「沉淪」。前年6月他跟100萬港人走上街頭大叫「反送中」口號，近兩年公餘時到旺角街頭擺檔賣畫，以藝術抗爭，提醒港人勿忘初心。可惜當香港連一支燭光也容不下之際，那些以抗爭為主題的畫作，差點成為他「煽動分裂國家」的罪證，但他不言放棄：「我是一個香港人，我在爭取自己所得的權利！」

回望的港人抗爭，30歲的Vladi不禁想起家鄉烏克蘭2013年爆發的「親歐盟示威活動」，雖然他當時身處德國，但眼見親友為民主而戰，令他追求自由的意志更堅定。

棄高薪厚職追求自由

數年前，他結識了港人女友，順理成章以香港為落腳點，「這裏有獨特的文化，就是有不同的『自由』，有別於烏克蘭。」這位擁有電腦科學學士及碩士學位的高材生，放棄了世界各地科研公司的高薪厚職，毅然留港一邊做科研，一邊創立藝術印刷公司，盡情做自己認為對的事。

「當初選擇在這裏（香港），知道比我的家鄉好，那裏可說是軍政府主導，軍人會射殺平民，基本自由比香港差。」眼見2019年惡法橫行，香港民主自由岌岌可危，Vladi跟女友積極參與反修例運動。後來疫情來襲、港版國安法出爐，港人訴求及請願自由收窄，他遂以藝術表達訴求，「藝術有發揮和加強港人意志的功效，同時可以撫平大家無助和受傷的心情。」

小摺枱、矮凳和一堆噴漆便是Vladi街頭擺檔的架生，他戴上豬嘴，搖着噴漆，無視街頭眾人打量或審視的眼光，自在又專心地作畫，地上一幅幅畫着各式各樣的黑衣人，他們或是搖旗吶喊，或是相擁安慰，熟悉的畫面總能瞬間觸動同路人，「這是歷史和回憶，要好好記錄，就好像我們的『Winter of Fire （凜冬烈火）』。」

如今黃藍陣營壁壘分明，加上政府去年起大推「篤灰熱線」，及港版國安法苟刻的條文，令Vladi每周三天的擺檔活動「危機四伏」，例如曾遇上藍絲一腳踏在畫作上的挑釁，或是遭惡言質問「你覺得這是有趣嗎？你懂甚麼？」

曾遭舉報顛覆國家

Vladi稱現時只要在港發出爭取民主的聲音，便遭打壓嚴懲，「幸好我未有任何進擊的行為，加上是外國人身份，警方未有太大為難，只對我作勸退提醒；相信是『藍絲』市民報警舉報我，並指我的作品有煽動和顛覆國家意味。」惟他未感氣憤，反之表示理解和接受，「作為一個民主社會，是要接受不同的聲音，雖然是很煩厭，我亦會尊重對立者的聲音，但請他們亦要尊重我。」

「現時情況大不如前，但只要心中有光明，所想所做便不會悲觀，就好像一份藝術品擺設，會浮現當下的心情想法。」縱使香港已今非昔比，Vladi決意留守到最後，就如他穿在身上的「8.9民運天安門」T-shirt，「就算重新選擇，我都會選擇香港，我是一個香港人。」