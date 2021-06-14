早前政府批准降低德國BioNTech復必泰mRNA COVID-19疫苗的接種年齡下限，12至15歲青少年今（14日）起可到疫苗接種中心接種BioNTech，其中未滿18歲的接種人士仍須攜帶家長同意書。在中山紀念公園體育館和觀塘曉光街體育館疫苗接種中心，不少出國的少年經父母陪同到場接種。但亦有多名少年被父母帶往現場接種，卻茫然不知接種原因及潛在的副作用。

接種過程「冇感覺」 少年盼恢復校園生活

早前政府批准降低BioNTech復必泰接種年齡下限，並為青少年和學生提供多種接種疫苗途徑，包括在社區疫苗接種中心為學校提供特別預約及接送服務，以及為學校提供外展接種服務。

張同學在媽媽陪伴下接種疫苗，她表示：「媽媽叫我打，所以便來接種。」張同學的媽媽指接種疫苗很重要，她表明自己已經接種兩針疫苗，而且接種後出外更方便，對疫情擔心較少。

15歲的關同學在家人陪伴下前來接種疫苗，他表示由於要去外國讀書，需要乘搭飛機想再安全一點，所以選擇接種疫苗。關同學接種完疫苗後稱：「唔痛，冇乜感覺，但會休息多啲。」他形容打針過程很快：「好似得一秒，之後等15分鐘就可以出來。」對於副作用之問題，關同學指有少許擔心，更擔心因不舒服而不能乘搭飛機。

13歲的溫同學表示，接種完疫苗後表示沒有太大感覺，雖然一開始有擔心，但目前身體沒有問題。溫同學認為盡早接種疫苗較安全，而且可以去更多地方。他更表示想去外國，接種後亦可縮短在酒店隔離的時間。

潘小姐帶同12歲的女兒前來接種疫苗，她表示與丈夫已經完成接種兩針疫苗，自己接種復必泰，丈夫則接種中國科興滅活疫苗，對於女兒接種亦不擔心：「因為大人打完沒有問題，小朋友比我們更加健康，所以都不擔心。」潘小姐表示知道政府批准降低復必泰接種年齡下限後，便立即幫女兒預約，希望女兒有正常的中學生活。她指疫情下小朋友只有半日上學時間，學生上學需要戴口罩，與同學難以溝通，甚至不能一起食飯。問及女兒對接種疫苗的感受，她表示沒有所謂。雖然有少許擔心，但家人叫打疫苗便打。而且她表示希望與同學一起玩，回復正常的校園生活。

觀塘接種人數少 打針童不知副作用

位於觀塘曉光街體育館疫苗接種中心，有家長預約早上11時，帶同子女前來接種，但人數寥寥可數。據觀察，只有約6至7名12歲至15歲人士連同父母前往接種中心。

曾同學今早在家人陪同下前往接種中心，表示「（接種疫苗）一啲都唔驚！唔痛！」他只擔心第五波疫情將會來臨，那時候會無法打籃球。他又指，希望能夠盡早接種疫苗，以防會有副作用，影響即將來臨的考試表現。而在他身旁的曾爸爸則指，自己於今早接種了科興，現時香港接種率偏低，故與兒子一同盡公民責任，一起接種疫苗。

但亦有同學表示，自己對疫苗一概不清楚。15歲的文同學對自己為何接種疫苗及其副作用都表示「唔知道」。其父親葉先生則表示，將來需前往內地，而且不論青年或成人，接種疫苗都是市民的責任。

而15歲的葉同學則指，與家人一同前來，對接種疫苗亦表示不太清楚。被問到會不會擔心有副作用，葉先生隨即表示，「唔打仲危險，染咗病下半世就冇㗎喇！」

陳小姐陪同其14歲兒子前往中心接種，表示自己早前已接種疫苗，由於需陪同兒子到英國讀書，遲早也要接種疫苗。對於其副作用都表示，「都冇得驚，遲早都要打」。

13歲的黃同學在外婆陪同下接種疫苗，表示「一啲都唔痛，好似俾蚊針完，就等15分鐘」。他又稱，有很多同學也表示接種，自己身體健康，不擔心副作用。他希望接種後能預防COVID-19，即使身邊有人確診，自己也不用擔心受感染。

政府公佈，截至昨（13日）晚上8時的過去24小時，共有約4.25萬人接種疫苗和2.08萬人預約接種，當中5,800人預約接種科興，以及1.5萬人預約接種BioNTech復必泰。

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