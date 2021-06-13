因47人初選案，至今已被還柙超過三個月的民主黨前立法會議員林卓廷，以及前公民黨立法會議員譚文豪，噚日喺荔枝角收押所分別度過44歲和46歲生日。

林卓廷的facebook小編噚日發文，上載一幅上年與林卓廷慶祝生日時拍的照片，指當時因社會氣氛關係，並無大事慶祝，只簡單地切了一個蛋糕。小編又話阿廷兩年前嘅生日，佢剛躬逢過修例運動首場暴力鎮壓，而一年前嘅生日，國安法壓境，佢親睹有人僅手持標語就被反手綁上索帶，佢不禁慨嘆自由煙散仲快過惡法到港，而今年生日佢身負初選案等九罪，未被定罪就已還柙三個月，但阿廷仍憂慮仲有幾多人會變成待宰之羊。

獄中讀信 感受支持者厚愛

至於阿廷今年生日願望，小編話依然是「繼續做個記憶清晰嘅人，記住惡為大眾所帶來嘅痛苦，繼續守節守志，昂然地走下去」，又歡迎巿民寄生日信（非生日卡）到民主黨總部轉交畀阿廷。

另外，阿廷facebook團隊噚晚又播出阿廷第四封獄中書片段，信入面話阿廷獄中一直讀信、覆信，完全感受到各位對佢厚愛，每封信關顧問候，為佢喺高牆內添一分力量，支持住佢應對厄困，又叫大家放心，雖然智叔喺「十年」嘅經典對白係「唔好慣」，但在高牆之內一定要學習適應，否則只會令自己度日如年，佢亦已經完全適應獄中生活。

李八方