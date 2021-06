港府出盡奶力「谷計」無果,位於伊利沙伯體育館、提供BioNTech復必泰注射服務的社區疫苗接種中心,將於本月底停止運作,比港府預告的營運限期提早3個月結束,是首間提早收檔的接種中心。該中心的承辦商之一「醫護誠信同行」主席林哲玄向員工發信解釋,指預約於伊館接種疫苗人數一直不多,營運上面對巨大的財政壓力,經政府同意下決定提早停運。疫苗專題網站顯示,伊館接種疫苗的名額相當充裕,除了明起一連兩日滿額之外,其餘日子仍然接受預約。

承辦商以700元時薪聘駐場醫生

港府於今年3月起設立逾20間社區接種中心,部份中心由私營醫療團體或醫院承辦。位於伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心,由醫護誠信同行、香港醫務行政學院、香港牙醫學會、香港護士總工會及華員會護士分會透過「香港創新醫療學會」承辦。據其招聘網頁顯示,當時有關機構以高達時薪250元及300元,招聘登記護士及註冊護士,醫生時薪更高達700元。

港府早前宣佈,社區接種中心運作至9月底,中心提供第一劑疫苗接種服務的最後日期為8月31日。但林哲玄昨日發信給伊館社區疫苗接種中心員工,表示伊館中心只會營運至6月30日,形容是一個最不幸的轉折(a most unfortunate turn of the event)。

財政壓力巨大 經政府同意下提早收檔

他解釋,除了某些日子,伊館接種疫苗的宗數持續地低(persistently low),「香港創新醫療學會」於營運上面對巨大的財政壓力,經政府同意下決定提早停運。林感謝醫護人員的參與,但7月起不會再安排他們上班,今日起所有下午時段的工作亦可能會取消。

「醫護誠信同行」由曾撐警、反醫護罷工的林哲玄擔任主席,於去年1月成立,由前食物及衞生局局長高永文擔任顧問,並獲一眾「名醫」支持入會,包括醫生王予婷、蔡振興、朱偉星和符迪等。

