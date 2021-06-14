特區政府上年度有多達1,860名公務員辭職，創23年新高，當中包括21位政務官辭職，總流失率約5.21%，比率屬10年間的高水平。公務員事務局局長聶德權今（14日）在Facebook撰文並上載短片，指該局上周就政務主任的內部招聘，舉行兩場簡介會，有近700人參加。他形容反應「相當踴躍」，並說：「我對於在這個充滿挑戰的環境下，仍有數百名來自不同部門、不同職系的同事出席內部招聘簡介會感到欣喜。」

聶德權：施政要「貼地落實」

港府施政近年經常遭人批評朝令夕改、官僚僵化、政策離地，聶德權在片中發言時，就指政務主任制訂不同政策時，「需要有一個好清晰嘅思考、邏輯思維、思辯嘅能力，要有一個溝通嘅能力，表達嘅能力，一個分析嘅能力」。他又指除思考制度內的法規和程序之外，亦要思考施政如何能夠「貼地落實」，幫助巿民改善生活。

稱公務員要為港「開啟新章」

聶德權又指，香港從回歸、落實「一國兩制」，到港版國安法及「完善」選舉制度出台，走了快將24年，指作為政府骨幹的公務員隊伍，如何在香港「開啟新章」的關鍵時刻，協力構建更好的香港，值得整個公務員團隊思考，「也是屬於骨幹之中骨幹的政務主任的責任和挑戰」。他又指，希望出席內部招聘會的公務員，在了解政務主任工作性質的同時，亦要明瞭大家身處的「大環境、大格局」，以便對政務主任的要求、責任和承擔，有更全面的認識。

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