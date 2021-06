周二(15日)是梁凌杰逝世兩周年的日子,近日於街站派發白絲帶的職工盟,呼籲巿民明天無論身處任何地方,都穿上黑衫和掛上白絲帶悼念。

上月因前年10.1遊行案,被判監18個月的民陣召集人陳皓桓,今晚則透過友人於其Facebook專頁發文,為港人打氣。陳皓桓指,上周有朋友到監獄探望他時,告訴他有人因聽到他和部份被告,於法庭被告欄內呼籲港人記得悼念六四後,今年燃起燭光時「加添咗一啲勇氣」,令他十分感動。他相信,每個於2019年6月與他一起,在街頭流過汗水和淚水的香港人,都不會放棄,「一定會好好守住(香港)呢個地方」,形容港人的互相支持,會成為他堅持下去的動力。

「點滴支持成堅持動力」

陳皓桓文中指,縱然面對泰山壓頂的打壓,他相信香港人都會力所能及地去做每件事,「哪怕只係同身邊一個貼住『香港加油』徽章嘅手足講句加油,呢一點一滴嘅互相支持,都會成為我哋繼續堅持落去嘅動力」。

他又提到上月判刑當日,自己穿了一件Avengers(復仇者聯盟)的外套,因為他十分喜歡看Marvel電影,並引用美國隊長於《End Game》穿越時空前的對白,勉勵港人:「We lost friends, We lost family, We lost a part of ourselves. Today, we have a chance to take it all back.(我們失去了朋友、家人、甚至迷失了自我。今日,我們有機會挽回一切。)」、「Be careful. Look out for each other. This is the fight of our lives…and we’re gonna win. Whatever it takes.(萬事小心,互相照應。不論任何代價,這是我們賭上生命的戰鬥,而我們終將會得勝。)」

