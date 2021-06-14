周二（15日）是梁凌杰逝世兩周年的日子，近日於街站派發白絲帶的職工盟，呼籲巿民明天無論身處任何地方，都穿上黑衫和掛上白絲帶悼念。

上月因前年10.1遊行案，被判監18個月的民陣召集人陳皓桓，今晚則透過友人於其Facebook專頁發文，為港人打氣。陳皓桓指，上周有朋友到監獄探望他時，告訴他有人因聽到他和部份被告，於法庭被告欄內呼籲港人記得悼念六四後，今年燃起燭光時「加添咗一啲勇氣」，令他十分感動。他相信，每個於2019年6月與他一起，在街頭流過汗水和淚水的香港人，都不會放棄，「一定會好好守住（香港）呢個地方」，形容港人的互相支持，會成為他堅持下去的動力。

「點滴支持成堅持動力」

陳皓桓文中指，縱然面對泰山壓頂的打壓，他相信香港人都會力所能及地去做每件事，「哪怕只係同身邊一個貼住『香港加油』徽章嘅手足講句加油，呢一點一滴嘅互相支持，都會成為我哋繼續堅持落去嘅動力」。

他又提到上月判刑當日，自己穿了一件Avengers（復仇者聯盟）的外套，因為他十分喜歡看Marvel電影，並引用美國隊長於《End Game》穿越時空前的對白，勉勵港人：「We lost friends, We lost family, We lost a part of ourselves. Today, we have a chance to take it all back.（我們失去了朋友、家人、甚至迷失了自我。今日，我們有機會挽回一切。）」、「Be careful. Look out for each other. This is the fight of our lives…and we’re gonna win. Whatever it takes.（萬事小心，互相照應。不論任何代價，這是我們賭上生命的戰鬥，而我們終將會得勝。）」

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