【本報訊】大涌橋路奪命小巴車禍中，車上有六名乘客，有坐在車頭位置的男乘客，事後憶述驚險一刻。他指事發小巴前車速正常，突然便翻側，「嘭一聲就天旋地轉」，其後發現司機已「見唔到個頭，俾車壓住咗」，狀甚駭人。事發後，不少途經司機及市民紛紛落車救人，車內數名傷勢較輕的乘客，也負傷出手協助其他年長乘客。

輕傷者出手助年長乘客

乘客鄭先生事後在醫院接受電話訪問，指他在隆亨邨和新翠邨交界的小巴站上車，打算返回馬鞍山寓所，當時車上有六名乘客，他坐在司機位後方第二排近通道位置。小巴駛至事發現場後突然翻側，「嘭一聲就天旋地轉……仲以為（小巴司機）佢自己撞壆」。鄭被救出後看新聞，才得知小巴被私家車撞。

鄭續稱，事後車廂相當混亂，他提供現場相片，可見小巴意外翻側後，車廂一片凌亂，左邊車窗玻璃碎裂散落一地，有乘客受傷滿手鮮血，因痛楚高聲慘叫。至於司機，據鄭當時所見，已被拋出座位，「見唔到個頭，畀車壓住咗」，已經失去反應。鄭坦言，沒有留意司機事發前有否扣好安全帶。

車禍中，鄭幸未有外傷，但左邊腰部和肩膀受傷疼痛。他提到，事發後不少途經司機市民紛紛見義勇為，很快便落車向他們伸出援手，就連車內數名傷勢較輕的乘客，也負傷出手協助其他年長乘客。鄭送院後被安排照X光，因為腰部懷疑扭傷，要留在泌尿科觀察。他表示經常乘搭小巴經過這一路段，直言大涌橋路交通相當繁忙，不時有大型車輛經過，認為當局應該評估該路段的設計。