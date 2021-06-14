梁子超批評香港有人無科學根據地建議長者和長期病患者針前要先評估，又認為本港初期風險通報機制有問題，才令不少長者和長期病患者虛驚不敢打針。
醫管局轄下的普通科門診，將評估病人是否適合接種COVID-19疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超指出，目前大部份檢查不能排除身體的突發情況，加上絕大部份國家都毋須長者和長期病患者針前驗身或評估，批評香港有人無科學根據地建議長者和長期病患者針前要先評估，又認為本港初期風險通報機制有問題，才令不少長者和長期病患者虛驚不敢打針。
梁子超在電台節目時強調，全球已接種數以億計的疫苗，很多地方的院舍接種率更逾90%；除非長期病患者病情控制欠佳，否則只有極少情況之下才不適宜打針。他又指，單靠醫管局向病人提供針前諮詢，亦難改變市民對疫苗缺乏信心的問題，認為最重要是港府應正面向公眾澄清不宜接種的原則，重建市民對疫苗的信心。
出席同一節目的社區組織協會幹事連瑋翹指，調查顯示僅少數長者有家庭醫生或做身體檢查，認為新安排是好事，但他擔心醫管局或因增設有關服務，影響本身的恆常服務，建議政府提供更多評估途徑，包括衞生署的健康中心和邀請私家醫生合作等，減輕醫管局的服務壓力。
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