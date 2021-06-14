醫管局轄下的普通科門診，將評估病人是否適合接種COVID-19疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超指出，目前大部份檢查不能排除身體的突發情況，加上絕大部份國家都毋須長者和長期病患者針前驗身或評估，批評香港有人無科學根據地建議長者和長期病患者針前要先評估，又認為本港初期風險通報機制有問題，才令不少長者和長期病患者虛驚不敢打針。

梁子超在電台節目時強調，全球已接種數以億計的疫苗，很多地方的院舍接種率更逾90%；除非長期病患者病情控制欠佳，否則只有極少情況之下才不適宜打針。他又指，單靠醫管局向病人提供針前諮詢，亦難改變市民對疫苗缺乏信心的問題，認為最重要是港府應正面向公眾澄清不宜接種的原則，重建市民對疫苗的信心。

出席同一節目的社區組織協會幹事連瑋翹指，調查顯示僅少數長者有家庭醫生或做身體檢查，認為新安排是好事，但他擔心醫管局或因增設有關服務，影響本身的恆常服務，建議政府提供更多評估途徑，包括衞生署的健康中心和邀請私家醫生合作等，減輕醫管局的服務壓力。

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