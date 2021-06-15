香港方圓200公里內，廣東省已有4座運行中的核電廠營運中，包括大亞灣核電站、嶺澳核電站、陽江核電站和台山核電站。有3個正在興建或即將興建的核電站納入「十四五規劃」，包括惠州太平嶺核電站、陸豐核電站和廉江核電站。另外有4個城市曾提出興建核電站，但暫時只聞樓梯響，未納入十四五規劃內，包括揭陽核電站、海豐核電站、河源核電站和韶關核電站。

中國繼續在廣東省興建核電站，包括距離香港以東約100公里、位於惠州市惠東縣黃埠鎮沙埔村附近的太平嶺核電站第一期。該核電站在2019年3月公佈環境影響報告書（建造階段），工程會興建中國自主研發的「華龍一號」核電機組，料第一期工程耗費412億元人民幣，預計2024年8月投產。

最新Google衞星圖顯示，工地已經平整，亦已鋪設了防波堤，亦疑似正在興建核反應爐基座。廣東省「十四五」規劃亦列明，除了開工建設陸豐核電廠，太平嶺核電站亦會擴建第二期。

陸豐市電廠工場已平整 距港約180公里

除了太平嶺核電站外，距離香港以東約180公里的陸豐市碣石鎮，亦會興建「陸豐核電廠第一期」，中廣核在2019年為項目場地平整工程招標。最新Google衞星圖顯示，工地已經平整，亦已鋪設了防波堤。

湛江新站擬建6台壓水式機組 距港逾400公里

除了兩個在建中的新核電站，目前亦規劃在距離香港西南面逾400公里的湛江市車板鎮以北，興建一座「廉江核電廠」，項目規劃共6台壓水堆核電機組，2020年6月水利部已針對項目水土保持方案作出技術評審。

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