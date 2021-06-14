歷時7個月的「JA香港學生公司大賽」如期以網上形式進行，並於上月8日宣佈了最佳隊伍。其中，國際基督教優質音樂中學暨小學的學生公司「Confiar」和真光女書院的學生公司「Dragong龍遊港地」於本月7日分享創業過程和心得。

由非牟利機構青年成就香港部（JAHK）主辦的「JA香港青年創業Meetup」之「JA香港學生公司大賽」吸引了來自78間學校，超過1,200位14至18歲的學生參加。JAHK行政總裁蔡卓慧表示，是次活動能提供平台讓年輕人實踐自己的創意，更認為「創業精神其實係香港嘅精神」，望活動能增加年輕人未來創業的自信。

奪亞中五學生：遇到問題並無坐以待斃

奪得亞軍的學生公司「Confiar」是由45位來自國際基督教優質音樂中學暨小學的中四至中五學生組成，推出印上貓狗圖案的毛巾套裝和文件夾。以「關懷身邊人、愛護小動物」為宗旨，Confiar把營運收益的10%捐予動物團體「沙律貓狗之家」，並承諾疫情緩和後會身體力行，親自到狗場進行清理工作。

Confiar行政總裁、中五學生許以諾Matthew坦言，創業過程並非順利，當中最大的困難，是被廠商拖延生產時間。Matthew指，向生產文件套的廠商付費後，生產商突然坐地起價，且訊息遲遲未回。Confiar雖然無助，但馬上調整心態，探討解決方法。

最後，他們尋找了新的香港生產商重新訂製文件夾，並以「動之以情，說之以理」的方法與舊生產商進行商議。面對被拖延的銷售計劃，Confiar則馬上改變銷售政策，以預購和團購優惠吸引客源，成功解決困難。

Confiar銷售及市場推廣總監、中五學生高愷霖Hannah介紹產品時指，從新聞得知，將廚房毛巾「一布多用」會容易滋生細菌的情況，卻察覺身邊的老人家和工人姐姐會這樣做。Hannah認為，疫情期間更應該保持身體健康，所以設計了分別印上了「枱」和「碗」的毛巾，以示不同毛巾的用途（「抹枱」和「洗碗」）。而文件夾上則印上了貓狗圖案，希望提升大家對流浪貓狗的關注。

真光女學生：大眾嘅關注度係可以幫助保存香港文化

奪得數碼營銷獎的學生公司「Dragong龍遊港地」由15名來自真光女書院的中五學生組成，比Confiar的人數少。Dragong龍遊港地推出記錄老店和傳統行業的相片集和變色龍貼紙，鼓勵香港人進行保育和喚醒香港人對歷史文化的精神。Dragong龍遊港地行政總裁梁懷月Christine認為，很多歷史建築和傳統小店正慢慢被淘汰，故此透過相片集記錄。她指，儘管建築和小店可能在未來會被拆，透過相片便可看到建築和小店的面貌，和了解背後的故事。

Christine認為，引起年輕人對保育的關注，能保存香港歷史文化。她更以政府計劃拆卸主教山配水庫為例，她相信是全靠大眾對配水庫的關注，配水庫才不用被拆，更被古物諮詢委員會暫定為一級歷史建築物。Dragong龍遊港地人力資源總監張照蜚Fiona表示，相片集裏的米行、竹蔗水、士多等，正是一些年輕人比較少關注的舖頭，認為是屬於式微行業。

以自家設計的「變色龍」為吉祥物，象徵香港中西文化交融。「變色龍」亦出現在相片集的相片裏，令相片集更有趣。Christine指，討論初期有討論過售賣其他產品而非相片集，但覺得其他產品「唔夠深入，唔夠直接」；且認為有文字和相片，是最直接呈現建築和小店背後故事的方法，好讓讀者多加認識。相片集封底更印有QR code，能收看訪問舊店舖的片段。

認同「實踐型學習」更有趣

Matthew和Christine皆認同，是次活動屬「實踐性學習」。Matthew認為活動能把商科學習的知識用於活動中，實踐一間公司的運作。他以不同部門為例，人力資源部門須親自寫完整的會議紀錄，而財政部門須紀錄每位股東的股份和每日的交易，更表示「當中就係因為我哋有困難所以我哋先學到嘢」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）