本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

在社區變種病毒威脅之後，本港COVID-19疫情未有反彈，昨日（14日）僅增1宗輸入個案，患者由印尼抵港。然而有關早前確診變異病毒株的天水圍17歲少女，其感染源頭仍然未明。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，少女從寵物身上感染的機會微，仍認為由人傳人的機會較大。

醫管局公佈，截至今晨9時，過去24小時共有2名確診病人出院，至今共有11,600名確診或疑似病人康復出院。現時仍有37名確診病人分別於13間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人情況危殆，一人情況嚴重，其餘35人情況穩定。

南韓、哥倫比亞到港者下周五起登機前須呈陰性證明

政府公佈周五（18日）起，收緊南韓及哥倫比亞到港人士的登機要求。政府指，經過監察相關地區疫情發展、以及變異病毒株的流行程度，對本港可能構成的輸入風險，將南韓及哥倫比亞由C組中風險地區轉為B組高風險地區，6月18日起開始生效。

所有在登機當天或之前14天曾逗留B組指明地區人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內的核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間接受4次檢測；而已完成疫苗接種的抵港人士則須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，其間接受3次檢測，之後7天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。

衞生署長者健康中心每周增至4日服務

因應疫情緩和，衞生署轄下18間長者健康中心由6月15日開始，由每星期提供3日服務，增加至提供4日服務，而現時已暫停的非預約診療服務亦會逐漸恢復正常。所有到診人士和訪客必須佩戴口罩，並需進行體溫檢查。

新增2間第四輪檢疫酒店 總數增至33間

政府公佈新增2間第4輪指定檢疫酒店，連同5月20日公佈的31間酒店，第四輪酒店共33間，提供房間約9,000間。政府表示，第四輪指定檢疫酒店所提供房間的數目，可因應需求在有需要時調整。若連同部份酒店可提供的備用房間，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目逾11,000間。合約期由6月20日起至8月31日。

新增的2間檢疫酒店分別為灣仔區的香港銅鑼灣皇冠假日酒店及油尖旺區的香港喜來登酒店，合共額外提供房間約500間。目前一共有8間檢疫酒店位於中西區，灣仔區有7間，九龍城區及油尖旺區各自亦有5間。

政府表示，鑑於近日對指定檢疫酒店需求的增加，決定進一步加大第4輪檢疫酒店的房間供應。除與早前已公佈的第4輪檢疫酒店商討開放備用房間以供預約外，亦聯絡了早前有意參與第4輪計劃但未獲邀的合適酒店，並了解其繼續參與的意向後，落實新增2間第4輪檢疫酒店。

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設10多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月27日）

●黃大仙廣場（至6月27日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至6月27日）

●旺角麥花臣遊樂場（至6月27日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月27日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月27日）

●元朗安興遊樂場（至6月30日）

●天水圍天瑞體育館（至7月11日）

●屯門建生社區會堂（至6月27日）

●大埔社區中心籃球場（至6月27日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至7月11日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月27日）

●大角嘴櫸樹街（至6月27日）

●天水圍天盛苑盛譽閣對出有蓋行人通道旁的空地（6月16及23日）

●沙田大會堂廣場（至6月27日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至6月27日）

6月份周日及端午節續設流動採樣站為外傭檢測

勞工處宣佈，6月份的周日及端午節（14日）繼續在外傭經常聚集地點設流動採樣站，提供病毒病檢測服務。4個流動採樣站分別設於中環遮打花園（近港鐵中環站J2出口）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）及荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）。

流動採樣站於6月份的周日（6日、13日、20日及27日）及端午節（14日）開放，時間為上午10時至下午5時。外傭須帶備香港身份證或護照，並即場於政府網站登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。屆時檢測承辦商會為接受檢測的外傭提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務。

街巿檔販等特定群組檢測網上登記延至6月30日

食環署表示，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，亦會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒病檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至6月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈將展開第17輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月25日至7月8日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於6月11日至24日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於6月11日至24日期間值勤，須於5月28日至6月10日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至6月14日16:45）

11,878宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

2人出院（第11848、1187號個案），共11,600人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

37名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘35人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至6月14日09:00）

內地最新疫情：周日（13日）新增23宗確診個案，其中4宗屬本土個案，均來自廣東；其餘19宗屬境外輸入病例，分別為上海5宗、四川4宗、內蒙古3宗、廣東3宗、雲南2宗，北京及江蘇各1宗。全國累計確診91,451宗，死亡4,636人。

台灣方面，截至13日，累計確診病例12,921宗，死亡病例437宗。

外國疫情（截至6月14日10:35）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.75億、死亡人數超過379萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,346萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.9萬。印度確診人數突破2,943萬，死亡人數超過37萬。巴西確診人數超過1,741萬，死亡人數超過48.7萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●英國首相約翰遜預料周一會宣佈押後原定6月21日全面解封日期。

印度變種病毒株（Delta變異株）導致英國確診個案數字回升。格蘭公共衞生部門上周五發表報告稱，目前在英國傳播的COVID-19病毒有90%為Delta變異株，與在英國首次發現的Alpha變異株相比，Delta的傳染率高60%。

●歐洲藥物管理局（EMA）抗疫小組負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）周日表示，對所有年齡層，特別是60歲以上而論，英國阿斯利康（AstraZeneca，AZ）疫苗的風險效益分析都是正面的。

●俄羅斯前重量級拳王波維特金（Alexander Povetkin）周日表示，因染疫康復需時，宣佈退役。41歲的波維特金坦承已經不再年輕，「我需要長時間養病，畢竟我不是20歲。」他說自己難以操練和出賽，「我感覺像喝醉了」。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,461,572 (599,768)

印度 29,439,989 (370,384)

巴西 17,413,996 (487,476)

法國 5,802,314 (110,553)

土耳其 5,330,447 (48,721)

俄羅斯 5,148,499 (124,314)

英國 4,581,766 (128,168)

意大利 4,244,872 (127,002)

阿根廷 4,124,190 (85,343)

哥倫比亞 3,753,224 (95,778)

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