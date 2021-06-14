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土耳其的拜拉克塔爾無人機TB2與中國製的「翼龍2」在戰場上曾一較高下，在國際市場上也各有捧場客，由於TB2戰績豐厚，售後服務也較佳，即使價格較翼龍2貴數倍也深受歡迎。

在利比亞內戰中，阿聯酋以翼龍無人機支援東部軍閥哈夫塔爾所領導的「利比亞國民軍」（LNA），利用雷射導引的藍箭導彈發動致命襲擊，一度在對土耳其無人機空戰佔優，迫使支持「全國團結政府」的土耳其大舉直接派兵介入，出動導彈擊落多架翼龍無人機，才使地面戰的形勢出現大逆轉。最終TB2摧毀了LNA的俄製防空系統，迫使LNA去年停止對的黎波里的攻勢，並在去年5月撤出一個重要的空軍基地。外界認為今次是人類史上首場和最大規模的無人機戰爭。

TB2近年的戰績彪炳，競爭主要來自中國。分析指美國和以色列在無人機銷售方面實施嚴格限制，使中東和西非國家轉向中國，伊拉克、約旦、沙特阿拉伯、埃及和阿爾及利亞都有購入中國製武裝無人機。

中國機難打入歐洲

土耳其與波蘭達成銷售協議前，中國已在去年7月向塞爾維亞供應六部CH-92A無人偵察機和戰鬥機，被視為中國進入歐洲市場的第一步，不過出乎意料地，此後中國未有再在歐洲成功售出無人機。土耳其則成功出口無人機至烏克蘭和卡塔爾等國。

專家指，美製無人機在也門和阿富汗的戰場上證明了其戰鬥力，但中國仍未能說服世界其無人機技術在戰場上的效能，土耳其製的無人機雖然比中國製的昂貴，但較以色列或美國製的便宜，中國廠商又不會如土耳其廠商般提供售後服務，故無從蒐集意見作出改善。

英國廣播公司/Defense World