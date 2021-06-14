美國參議院上周以壓倒性多數通過法案，大額撥款於國內高科技產業上。在兩黨處於幾近完全敵對的時代，何以能促成兩黨能團結打破黨派分歧？答案在於：中共的野心。

獲通過《美國創新與競爭法》（U.S. Innovation and Competition Act），計劃在未來五年將投放2,500億美元，補貼半導體製造，並資助人工智能及機器人等高科技研發。此法案被當地視為自拜登上台後，其中一個重量級法案。當中不但涉及金額之高，更重要的是議案經過參議院六個委員會審議後，仍未胎死腹中，最後更能在68對32票下大比數通過，充份反映華盛頓極重視中共於科技上的威脅，亦令當地再度關注美中關係的發展。

要在參議院通過法案，其實只需要簡單多數制便可，但要避過拉布，則需達到60票門檻。現時民主黨及共和黨各佔半數50席，即使副總統賀錦麗能投下決定性一票，但民主黨亦難以避過拉布，以致過去半年立法舉步維艱。如是，即使參議院由民主黨掌控，但在正常立法情況下，議案必須得到共和黨參議員支持。

但共和黨一向主張自由市場，反對政府對私人企業的干預，不論是立法監管或是政府補貼。因此，共和黨在過去的武漢肺炎救濟法案，以致近日的基建議案，他們都與民主黨就撥款金額屢有爭議，除了出於政治動機，也是源承於共和黨反對政府大花金錢的論調。如今，兩黨爭議都不復存在，這種近十年於華府罕見的在經濟問題上的團結，又是在怎樣的時代背景下產生？

事件或需從2015年說起，其時中共推出《中國製造2025》計劃，試圖藉扶植高科技製造業，令中國在十年內能主宰微晶片、人工智能和電動汽車等的尖端科技，務求再度實現超英趕美的宏願。對外，其用意就是要擴大中國於國際間的軟實力和影響力；對內，則是謀求進一步鞏固中共政權的領導地位。

對中共這樣一個偉大的民族復興夢，華府必然不會不清楚背後的用心，更不會視而不見。早在奧巴馬年代，已曾出手禁止中資公司收購美國半導體科技公司。及後，武漢肺炎除了令美國重視其科技產業供應鏈的自主性外，更重要的推手就是特朗普在疫情後的一連串強硬的反華行動，令「逢中必反」的策略深受共和黨人支持。如今特朗普在共和黨仍具有指標性的影響力，在這樣的氛圍下，造就了不少力主自由經濟的共和黨人，亦暫且背棄以往黨內正統的經濟意識形態，支持這項由政府大力干預市場的議案，以助美國企業力抗中共於科技產業的崛起。

現時美國已視中共為最大的地緣政治對手，兩黨合作以先攘外後安內並不為奇。但為箝制中共的野心而推行產業政策，讓政府決定扶植科技產業，這種帶有社會主義意味的計劃經濟，竟然在美國出現，甚至獲共和黨投票支持，正正是反映華盛頓人士已察覺到中共的擴張威脅迫在眉睫。

雖然拜登已表明支持，但有眾議員卻表示反對，議案能否通過仍存隱憂。然而，即使該法案能獲通過成為最終政策，但對於打擊中共的擴張仍然十分有限，故其潛在意義遠大於實際效用。

劉慧君

自由撰稿人