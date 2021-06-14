【社會追蹤】

【本報訊】屯門市廣場發生夫殺妻後墮樓自殺雙亡慘劇，昨凌晨六旬女退休助理稅務主任，疑於睡夢中遭丈夫割喉，丈夫其後畏罪墮樓倒卧平台，當場不治。警方到場發現女死者仰卧單位床上，臉頸有刀傷，身上大量血迹，昏迷送院後不治。涉事夫婦結婚多年，關係恩愛，屯門警區重案組接手調查，將案件列自殺及謀殺，正聯絡二人親友，以進一步了解行兇動機。

兩名死者為結婚40年夫妻，男死者姓梁（66歲），女死者姓符（60歲），曾任職稅務局助理稅務主任，二人已退休。他們並無子女，一直關係良好恩愛，亦沒有家庭暴力紀錄，最近亦無特別衝突。據了解，男死者有抑鬱病紀錄。二人2016年租住上址單位，案發前鄰居亦沒聽到爭執或嘈吵聲。

女方為退休助理稅務主任

昨日凌晨3時40分警方接報，有人在屯門市廣場停車場泊車時，聽到隆然巨響，下車後發現一名男子倒卧在4座4樓平台，奄奄一息，地上有大量血迹，救護員趕至檢驗後，證實男子當場不治。根據現場環境，警方相信該男子從高處墮下死亡，調查後確定其身份，到4座一個高層單位查看，發現單位鐵閘關閉，但沒有上鎖，大門虛掩。

警員進入單位發現男死者的妻子，仰卧在睡房雙人床上，身上有駭人刀傷，包括喉嚨位置有長達10厘米傷口、面部眉心有2.5厘米長傷口、下唇有5厘米長傷口，床鋪染滿大量鮮血，場面嚇人。在枕頭旁邊，放有相信是兇器的一把30厘米長染血菜刀。女事主昏迷由救護車送往屯門醫院後，於昨清晨5時25分搶救不治，死因有待驗屍確定。

現場單位面積約400平方呎，內裏擺設整齊，無搜掠或可疑痕迹，警方初步排除案發時有第三者在場，相信是丈夫先向睡夢中的妻子施襲，她失去反抗能力，最後重創身亡，丈夫則於行兇後畏罪墮樓自殺。單位客廳窗花遭拆除，與男死者墮樓位置脗合，警方並無發現遺書，正循兩人感情、身體和精神狀況，以及財務狀況調查，亦正聯絡二人親友，以進一步了解行兇動機。稅務局表示，對曾任助理稅務主任的死者離世深感惋惜，並會為其家人提供一切所需的協助。