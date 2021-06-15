前年8月5日，全港多區爆發「三罷」示威，兩名青年涉在黃大仙參與非法集結被捕。二人早前受審，裁判官屈麗雯今裁決時，直指案中三名關鍵警員的證供均存在疑點，例如警員聲稱首被告逃跑時向前仆倒，導致後腦位置受傷；惟除非被告跌倒時「打筋斗」，否則根本不可能發生此事。屈官最終裁定兩名被告罪名不成立。

兩名被告依次為17歲男學生與19歲侍應陳繼達，二人被控於2019年8月5日在黃大仙近公共運輸交匯處，與其他不知名人士，參與非法集結。

屈官指，事發時現場明顯發生非法集結，現場有逾百人擾亂秩序，包括向警方照射雷射光及投擲玻璃、雞蛋與波子等雜物，即使警方作出口頭警告及施放催淚彈，人群亦沒有散去。惟本案沒有影片或證人直接證明兩被告曾參與非法集結，二人只是在驅散時被捕。

被告傷勢遠多於警員記事冊上紀錄

屈官續指，從片段可見，事發時的示威者多穿著普通裝束甚至是「街坊裝」，有別於2019年示威者的典型裝束，故難以單憑一人身處在案發現場附近，而區分他是非法集結者抑或街坊與途人。

根據拘捕首被告的警員證供，他追截首被告至一個公園花槽旁時，首被告將一些物品扔到花槽，然後沿樓梯逃跑，惟不慎絆倒仆前，後腦著地受傷。他拘捕首被告後，將他帶返花槽位置，撿獲一個眼罩和面罩。然而，屈官今直指其證供充滿矛盾和疑點。

屈官指出，警員聲稱眼罩和面罩是由被告掉到花槽，但卻同時承認追截被告時，看不到他手上拿著物品。屈官認為，該些撿獲的眼罩和面罩體積不小，若然被告棄置上述物品一事屬實，警員不可能看不到。另外，屈官亦接納辯方所指，除非被告跌倒時「打筋斗」，否則他前仆時不可能後腦著地。

再者，被告的醫療報告顯示，他被捕後的傷勢遠多於警員在記事冊的紀錄。惟任何人若在警方看管下受傷，警員不可能不關注。到底是甚麼令被告受到額外的傷？警員的證供在這方面沒有解釋。

被告遺下鞋的地置與警員指稱逃走路線不脗合

加上警方在距離花園較遠的位置拾獲一隻鞋，剛好被告被捕時其中一隻鞋不翼而飛，而該拾獲的鞋又與被告所穿著的鞋同款。若該鞋屬於被告，其拾獲位置又與警員供稱的被告逃走路線不脗合。

另外，屈官亦直指拘捕及協助拘捕次被告的警員20421及18648不可信。屈官指，警員20421在主問下證供直接清晰，但在盤問時卻態度迴避，不直接回答問題。例如他在主問下表示陳逃跑時「跳樓梯」，頭部撞到欄杆而受傷，盤問下卻指被告「跣親」；當辯方問及詳情時，他僅指「唔記得、冇留意、冇睇清楚」，甚至說：「你問返佢（被告）。」

另外，警員18648在記事冊所記錄的掃蕩時間，與其他警員的紀錄相差2分鐘，惟他在證人供詞中卻改成與其他警員一致的時間。警員18648在庭上解釋「睇錯咗」，屈官質疑既然他看錯，為何其後又能改正為正確時間。

屈官認為，基於多名的關鍵證人的證供存在疑點，控方未能舉證至毫無合理疑點，故裁定兩名被告脫罪。

【案件編號：KTCC1648/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）