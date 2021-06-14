本地英文網媒HKFP報道指，有人前年起在大嶼山芝麻灣郊遊徑附近非法砍伐大量樹木，該範圍涉及面積約10,000平方米，相等於2個美式足球場，更涉及南大嶼郊野公園範圍。惟漁護署回覆指，涉事人士最終只被判罰款500元。有環團稱，據他們了解，涉事的是一間打算發展露營車生意的公司，他們批評刑罰阻嚇力不足，甚至變相鼓勵發展商為求便利非法砍伐樹木，質疑漁護署「放生」斬樹者。

部份涉南大嶼郊野公園

HKFP報道指，去年1月大嶼山貝澳附近有居民發現，有工程車輛在十塱營地附近的芝麻灣郊遊徑入口旁移除大批樹木，該範圍涉及9個並非相連的私人地段，面積約10,000平方米，相等於2個美式足球場，部份土地更是位於南大嶼郊野公園範圍內。

報道指，居民曾向漁護署發信投訴事件，漁護署回覆他們指，在私人土地砍伐樹木本身並非違法，但斬樹範圍可能涉及郊野公園範圍，但署方現時已在該範圍重新種植灌木。

漁護署被轟鬆手檢控

漁護署回覆《蘋果》時表示，2019年12月已接獲投訴，發現該處曾進行樹木砍伐及土地平整工程，受影響範圍涉及南大嶼郊野公園內的私人土地。涉事斬樹者今年4月被控違反《郊野公園及特別地區規例》，6月2日被法庭定罪及罰款$500。

根據《規例》，任何人士未經許可，不得在郊野公園內砍伐樹木、挖掘或開墾土壤，否則最高可處罰款$2,000及監禁3個月，惟該限制不適用於私人土地。

「限聚令都罰2,000蚊啦」

守護大嶼聯盟召集人謝世傑表示，據他了解，涉事的是一間有意發展露營車生意的公司，他估計該公司計劃將斬樹地段發展成營地。謝世傑批評，非法砍伐樹木代價只有500元，罰款毫無阻嚇作用，更稱「限聚令都2,000蚊啦」。他擔心案例變相鼓勵其他發展商，將來為自身便利而非法砍伐樹木。

謝續稱，漁護署只以罰則最輕的條例檢控涉事公司，指該條例通常用以檢控隨處「拈花惹草」的遊客或街坊。他舉例指，如根據《林區及郊區條例》，在政府土地上非法砍伐樹木，最高刑罰可被罰款25,000元及監禁一年，質疑漁護署今次「放生」斬樹者。

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