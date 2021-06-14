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美國與以色列出產的軍用無人機聲名遠播，但兩國都抗拒出售所研發的無人機給他國。土耳其的廉價國產無人機異軍突起，近年屢在戰場有亮麗表現，憑高性價比成功爭取大批定單，逆轉無人機市場之餘，更被專家形容其出現改變戰場形勢，亦改變地緣政治。

土耳其製造的無人機在敍利亞、利比亞、阿塞拜疆與亞美尼亞的「納卡戰爭」中，成功摧毀坦克、裝甲車及俄羅斯防空系統，展示其高性價比及可靠戰力，引起外界關注。土國數年前認為美國及以色列的無人機，都不太適合用來應對庫爾德工人黨（PKK），故決定自己生產。土耳其產業及科技部長瓦蘭克坦言：「美國及以色列都不願意與我們有足夠合作，故此我們需研發自家系統。」

土耳其國產的軍用無人機「拜拉克塔爾TB2」，被形容為「無人機界的AK-47」。對比美國的MQ-9，它較為輕裝上陣，只能搭載四支雷射導向飛彈，其無線電控制設備，將其基本飛行範圍限制至約320公里，大約是MQ-9的1/5。不過，外界認為TB2既實用又可靠，而且價格成本遠低於MQ-9。一套六架TB2、地面部隊和其他基本作戰設備，耗費約數千萬美元，遠低於MQ-9的數億美元。

性價比高 擴地區影響力

英國國防大臣華禮仕形容：「此反映遊戲規則正在改變。」土耳其政府機關國防工業署署長戴米爾認為，較低成本的無人機令軍方更願意冒險。他形容：「即使損失一架、兩架、甚至三架也無所謂。」這幫助土國擴大其地區影響力，而不會冒損失昂貴設備的風險。

土耳其的軍事能力增加可能有利於北約（NATO），波蘭亦有購入。不過多個成員國正憂慮總統埃爾多安部署及銷售無人機的能力，或令他更堅定追求獨立的外交及安全政策。已退役的美國陸軍中將永田亦認為，無人機令土耳其、美國及北約之間的關係面臨更大挑戰。

有見及此，美軍亦正調整防空系統，以免為了對付土國的平價機而浪費導彈，同時亦研發較低端的機種。為打擊土國在無人機的市場佔比，華府放寬出口政策；加拿大亦暫停向土國出口TB2的零件。不過，製造商拜拉克塔爾表示，正加快在土國生產鏡頭、引擎等零件，料年底前可完成相關工作。

俄不滿接烏定單 威脅禁飛

俄國亦對土耳其感到不滿，因其向烏克蘭出售無人機。俄國以防疫為藉口，4月起暫停兩國之間的大部份航班。有報道指，埃爾多安曾向烏克蘭總統澤倫斯基談及，俄羅斯總統普京一度威脅要延長飛行禁令，要求他撤回對烏國出售無人機的決定，烏國早前大舉訂購24架TB2。有官員表示，土國並不尋求與俄羅斯發生衝突，因兩國有着密切的能源聯繫，土國早前亦購入俄羅斯防空系統。

美國《華爾街日報》