有傳媒報道，以往曾帶領師生在校內為六四慘劇死難者祈禱的油尖旺區小學德信學校校長郭超群，因「未能履行校長職務」，即日（15日）起休假。報道引述家長校董張國樑指，校內「的確有些事情發生了」，籲家長不要就事件作揣測。翻查德信學校的Facebook專頁，郭於本月9日仍有主持學校活動。《蘋果》已就事件分別向校方及局方查詢。

傳媒引述學校通告：郭超群「未能履行校長職務」

網媒《香港01》今報道，天主教男校德信學校校監何炳德今向學生家長發通告，指校長郭超群因「未能履行校長職務」，即日起休假。

法團校董會已安排副校長李美鶯署任校長職務，跟進校務事宜。《蘋果》翻查德信學校，暫未能發現該通告。該報道未有交代郭是否正接受調查，僅引述家長校董張國樑指，校內「的確有些事情發生了」，呼籲其他家長不要就事件作揣測。翻查德信學校的Facebook專頁，郭於本月9日仍有主持學校活動。

《蘋果》已就事件向教育局查詢，正待回覆。而德信學校校務處則表示，校方暫不就事件作出回應。

過去半年曾討論續辦祈禱會風險

郭超群在德信學校任教多年，並於2013年獲升任為該校校長至今。郭多年來樂於接受傳媒訪問外，更因多年來於校內為六四慘劇死難者舉辦祈禱會，以及向學生簡述六四慘劇歷史而為人所熟知。

不過，郭曾於今年2月接受《法國國際廣播電台》訪問時稱，因應《港區國安法》關係，過去半年先後與辦學團體、校監及法律顧問討論續辦祈禱會的風險。《蘋果》於今年六四慘劇32周年前夕曾就事件向郭查詢，惟當時未獲回覆。

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