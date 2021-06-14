【本報訊】港府去年度有多達1,860名公務員辭職，創23年新高，當中政務官（AO）流失率更是10年間高位，早前政府公佈內部招聘政務主任，公務員事務局長聶德權昨形容反應「相當踴躍」，但香港青年協會同日公佈調查，63%青年受訪者對投身公務員不感興趣，認為反映社會對政府缺乏信任，公務員隊伍士氣低落。

聶德權唱好內部聘AO

聶德權昨在fb撰文並上載短片，指該局上周就內部招聘政務主任的舉行簡介會，有近700人參加，形容反應「相當踴躍」，並說：「我對於在這個充滿挑戰的環境下，仍有數百名來自不同部門、不同職系的同事出席內部招聘簡介會感到欣喜。」

不過香港青年協會「青年創研庫」昨公佈調查，訪問527名18至34歲青年，當中513名非公務員受訪者中，62.8%不想做公務員，不想擔任公務員受訪者中，31.4%認為工作沉悶，30.1%認為政治壓力大， 29.5%稱不想作宣誓或簽署聲明，另有28.3%指不想加入現屆政府。

青年創研庫「管治」組別成員潘子鋒指，結果反映受訪青年對加入公務員沒興趣、會對政府缺乏信任，公務員士氣低落，但他認為公務員流失未算嚴重，政府現階段應激發士氣，提升公務員專業形象及加強培訓。

民主黨前主席劉慧卿批評，聶在帖文未有清晰交代內部招聘細節，僅指反應「相當踴躍」是「報喜不報憂」，甚至增加市民對公務員流失憂慮，認為應盡快交代內部招聘程序，以及向公眾交代今次內部招聘原因，釋除大眾疑慮。

公務員事務局回覆查詢時，未有回應內部招聘是否與公務員離職創新高有關，只稱為滿足政務職系服務要求，參考了2012年內部招聘經驗，再推展內部招聘，讓合資格人士加入政務主任職系，又指除了是次內部招聘，亦會於年底舉行2021/22年度公開招聘。