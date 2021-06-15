感染英國變種COVID-19的天水圍3母女，感染源頭成謎，父親仍未確診。專家袁國勇視察3人曾到訪地方後，認為最先確診的17歲少女最可能被他人傳染，但亦不排除經動物或進口冷藏食物傳染。政府驗出患者雪櫃的泰國急凍鱷魚肉包裝表面帶有COVID-19。不過醫生指，若包裝內層或其他手部不會接觸的位置沒有病毒，則意味經患者接觸後殘留的機會較高，而非該食物本身受病毒污染。

衞生防護中心今（15日）公佈，昨與專家及相關部門代表於3名變種病毒患者的家中、以及其中1人（第11852號個案）曾逗留的寵物店及德榮工業大廈一單位視察，檢取共超過60個環境樣本，包括3個取自患者家中雪櫃冷藏格的環境樣本。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示，其中一個預先包裝泰國急凍鱷魚肉的包裝表面樣本對病毒呈陽性。

倘進口食物播毒 工人較買家更易染疫

政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，單憑化驗結果，未足以判斷患者接觸帶有病毒的包裝感染，抑或是患者把病毒沾到包裝表面，換言之，染疫源頭仍然未清楚。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，如只屬包裝表面樣本對病毒呈陽性，而內裏或其他手部不會接觸的地方沒有沾上病毒，則意味由患者接觸該包裝後殘留病毒的機會較高，而非該食物本身受到病毒污染。他指局方可進一步研究食物來源地是否有變種病毒流行，以及追蹤相關冷凍鏈工作的工人會否有抗體等，一般如進口食物沾上病毒，在冷凍鏈及食物廠工作的人風險會遠高於一般消費者。

梁子超又指，該名17歲少女確診前，曾到旺角寵物店Little Boss購買龍貓，當局亦可追蹤相關店舖員工血清會否已有抗體，以進一步排除龍貓播毒的可能。

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