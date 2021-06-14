【本報訊】立法會上月極速三讀通過「完善」選舉制度修例，但本報委託香港民意研究所最新民調顯示，42%受訪者稱下次立會選舉投票「機會細」，較4月調查升兩個百分點，民主派包括本土派支持者中，表明再投票機會細更升至60%。民主派與本土派支持者表明投白票和廢票「機會大」更分別高達53%與68%。有學者分析，調查反映政府近月對民主派拘捕和打壓，令更多民主派支持者對香港制度失去信心。

本報6月7日至10日委託民研進行調查，成功訪問1,002位18歲或以上的香港居民，結果顯示，40%市民稱再投票機會大，42%市民指再投票機會細，兩組數字與4月相同調查剛好「互換」。

僅24%撐泛民者傾向投票

調查又發現，2019年投票給民主派候選人，包括本土派受訪者中，60%表明再投票「機會細」，較4月調查上升兩個百分點；表示「機會大」只有24%，較4月時下跌六個百分點。

值得一提的是，政府4月民調時尚未宣佈將煽惑他人不投票、投白票定為刑事罪行，今次調查雖在宣佈立法後進行，但仍有32%被訪者表示，下次立會選舉投白票或廢票「機會大」，情況與上次相若，表示「機會細」的則為51%，較上次調查升了兩個百分點；表示「一半半」的則繼續只有不足10%。

若以政治光譜區分，民主派支持者中，表示投白票和廢票「機會大」的有53%，較上次調查跌三個百分點；表示「機會細」有28%，亦較上次調查跌三個百分點，「一半半」則由上次的8%，升至今次的11個百分點；本土派支持者方面，68%表示投票白票和廢票「機會大」，較上次調查上升六個百分點，表示「機會細」有24%，亦較上次上升三個百分點；至於「一半半」則由上次13%，大跌至今次的4%。

建制派支持者方面，表示全投白票和廢票「機會大」的受訪者，由4月時的11%，大跌至今次的5%；表示「機會細」的受訪者，則由上次78%，大升至今次的90%；中間派支持者方面，表示全投白票和廢票「機會大」的，由4月時21%，跌至今次的18%；表示「機會細」，則由上次的54%，升至今次的64%。至於表示「一半半」的，則由上次的10%，跌至今次的6%。

濫捕打壓令港人失信心

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華分析指，政府最近幾個月持續對民主派人士進行拘捕和打壓，包括禁止六四集會、拘捕支聯會副主席鄒幸彤等，令更多民主派支持者對香港制度失去信心，令投票意欲更低，「好多人都質疑，點解仲要為一個完全無可能產生合理結果、被操控嘅選舉背書？」本土派支持者中，高達68%表示投票白票和廢票「機會大」，鍾認為與本土派支持者以年輕人居多有關，今次民調結果反映年輕人透過投白票和廢票方式，凸顯選舉不公義的傾向已經展露，估計未來只會進一步強化。

對於民主派支持者中，稱投白票「機會大」和「機會細」的受訪者，均較4月時下跌3%，他指出結果顯示，民主派主流的支持者（53%）仍是表明投白票和廢票「機會大」，拒絕與新選舉制合作，相信今次下跌，與該陣營支持者中，多了對未來選舉發展持觀望態度的人士有關。