【2021年6月14日更新】廣東道大火轉眼發生半年，印度裔Viju一家近日終獲房屋署安置在公共房屋居住，新單位需要少量裝修及添置基本家具。大火後，「蘋果日報慈善基金」曾協助Viju籌款，並在當時動用所籌善款協助Viju添置臨時新居的基本家具，惟現在善款已不足支付他獲安置公屋單位的少量裝修及添置基本家具費用，請善長繼續發放愛心支持他！

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【2020年12月消息】

在2020年12月，「蘋果日報慈善基金」聯同「愛要及時慈善基金」協助Viju以特惠租金覓得臨時新居暫時租住，臨時重過新生活。「蘋果日報慈善基金」在此鳴謝「愛要及時慈善基金」的協助。「蘋果日報慈善基金」當時亦協助了Viju添置臨時新居的基本家具。

「愛要及時慈善基金」（https://www.facebook.com/Love-On-Time-Charity-387074231475836）為一註冊非牟利慈善團體，本著「愛要及時」和「及時行動」這個信念，為社會上有需要的人出一分力。該機構提供多元化服務，以配合不同人士需要，提供及時的幫助與有需要人士，讓社區更有愛。

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【2020年11月消息】

2020年11月15日，佐敦廣東道562號唐樓一樓一間餐廳發生大火，意外最終造成8死。印度裔Viju一家家住三樓劏房，事發時Viju不在家，幸好妻子機警及時與兩名分別是4歲及1歲的年幼兒子下樓逃生。他一家居住的劏房已被大火吞噬，所有傢私及電器均化為灰燼。他之後獲社福機構安排暫住附近的酒店。社福機構正協助他尋找新劏房居住。他現因經濟不景及疫情而未有工作，故他一家暫依靠事件後個別慈善基金給予的有限緊急援助撥款維生。他正為將來獲安排搬遷新劏房的開支而惆悵。

「蘋果日報慈善基金」將繼續關注「Viju」一家的災後福利需要。

「Viju」暖流之友編號：C4753

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蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的受惠個案／服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

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如讀者市民捐款予「Viju」，請於入數紙／支票背面寫上其C4753暖流之友編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。