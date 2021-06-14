【本報訊】美國共產主義受害者紀念基金會每年頒發「杜魯門—列根自由獎」，表揚終身獻身自由民主、反對共產主義和其他形式暴政的人士。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機前年獲頒該獎項，成為首名獲獎港人。

陳日君前年獲獎，表揚他為中國受迫害宗教人士發聲。他當時表示，對於可代表中國內地因基督信仰失去生命或仍受迫害的兄弟姊妹領獎心存感激，又指「沒有人能拿走他們的尊嚴」。同年天安門母親團體亦獲該獎。

基金會報告指維人遭摘器官

基金會1999年開始頒發該獎，之前與中國相關得主包括流亡民運人士魏京生、楊建利、揭示勞改制度的已故維權人士吳弘達、流亡失明維權律師陳光誠。其他得主包括波蘭團結工會、波蘭前總統華里沙、己故教宗若望保祿二世、已故捷克前總統哈維爾、美國前國防部長拉姆斯菲爾德、美國國家民主基金會等。

共產主義受害者紀念基金會是美國法定非牟利教育、研究和人權組織，1994年按照時任總統克林頓前一年簽署的法案成立，開宗明義反共，紀念全球逾一億名共產主義死難者，以及為仍活於極權政權的人爭取自由。基金會活動包括收集共產政權受害人見證、學校教育活動等，去年曾發表報告指中國法輪功學員和維吾爾族人遭摘取器官。

基金會負責在華盛頓設立和管理共產主義受害者紀念像，最後選址在國會大樓東北約800米、馬薩諸塞大道及新澤西大道附近的G街西北角，造型取材自中國八九民運的民主女神像，2007年由時任總統喬治布殊揭幕。基金會亦籌建共產主義受害者博物館。