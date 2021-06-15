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疫苗接種︱林哲玄：打針人數「睇唔到起色」遂停運伊館 惟料未來多青年接種終撤回決定

7分鐘前
林哲玄表示，接種人數一直相當低，有時低至每日僅200至300人， 認為「太少喎！不如唔好做啦！」資料圖片

原定將提早於本月底停止運作的灣仔伊館社區疫苗接種中心，昨晚突撤回停運決定。有份營運中心的「醫護誠信同行」主席林哲玄在港台節目上直言，接種人數一直相當低，有時低至每天僅200至300人，故已考慮提早結束一段時間，「太少喎！不如唔好做啦！」惟他又認為政府將接種復必泰年齡降至12歲後，未來會較多小朋友接種，認為可再觀察多一段時間，決定繼續營運。

相關新聞：疫苗接種︱首日調低至12歲可打針 政府稱無接種數據 端午節接種人數續急跌 打科興唔夠1萬

林哲玄在港台節目《千禧年代》表示，接種人數一直相當低，有時低至每日僅200至300人， 但中心最多可為2,000多人接種，故認為接種人數「太少喎！不如唔好做啦！」他直言已考慮一段日子，亦有與政府溝通，昨日流出的為內部公告，想提早通知工作人員日後的安排，沒預期會公開。

他續說，昨日首日可為12至15歲人士接種復必泰後，有10多至20名小朋友前來接種疫苗，雖然首日整體人數不多，但仍佔重要的百分比，相信未來較多小朋友接種，加上區內附近亦有較多學校，故「不如再堅持（營運）多一段時間」。

接種中心營運開支緊張

被問到接種中心是否營運開支大，林哲玄承認開支緊張，但並非結束中心的原因。組織會因應市民人數調節接種點及員工數目。他又稱，多個接種中心營運組織曾與政府開會，均表達接種人少，政府則回應指會游說更多市民接種，但他認為「睇唔到一個起色」，而其組織亦辦超過十場答問大會，解答市民疑難。

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林哲玄伊館疫苗接種
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