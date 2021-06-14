【本報訊】現任醫管局港島東醫院聯網總監陸志聰下月展開退休前休假，離開31年在醫管局的行政崗位。面對近年社會動盪和醫護罷工等事件，他直言醫管局員工因任何事件入獄，都令他感到難過。他又對醫護人員在理念不同下仍能保持專業，深受感動，以歌詞寄語同工勿忘初心，「就算失望，不能絕望」。

陸志聰1986年中大醫學院畢業，僅擔任四年臨床工作便轉為行政人員，現時兼任東區醫院、黃竹坑醫院及長洲醫院的醫院行政總監。他亦是2003年時任廣華醫院行政總監，該院接收來自廣州的SARS源頭病人，他形容當時感覺度日如年，但回看僅歷時數月，像一場短跑，反而當下疫情則如超級馬拉松。

除疫情外，近年醫管局亦經歷連串社會事件，包括去年初醫護發起罷工。陸志聰說絕大部份投身醫院工作的醫護人員均心地善良，「大家對部份嘢可能有幾唔同嘅睇法，喺工作上可以將呢啲睇法擺開，一樣做得咁好，呢樣先難，亦都係我呢十幾個月見到最感動嘅嘢」。

對同工因事入獄感難過

醫管局員工陣線前主席余慧明因初選被控違反國安法，陸志聰直言感到不開心，「任何一個我哋嘅同事、因乜嘢原因坐監，你問我，我都覺得唔開心。」他又留意到部份醫護選擇移民，稱作為管理人員應嘗試了解其離開原因，盡力挽留人手，「我都好希望喺我哋醫院做嘢嘅同事個個都好有發展、好叻，有條件搵第二份工，有獵頭去搵佢，但佢會因為留喺度做嘢好開心所以留低」。

他寄語留下來的醫護勿忘初心，堅持做自覺正確的事，「所有後生同事入醫院做都係想幫病人，呢種初心隨住抗疫或者日常工作有時候會磨滅，要記得好似五月天首《倔強》，『就算失望，不能絕望』」。談及未來動向，他笑言沒條件加入政府，希望多做義務工作包括推動器官捐贈，又坦言不會移民，透露近日不時有私營醫療機構向他招手，會在退下聯網總監工作後，再作打算。