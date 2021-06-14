【本報訊】政府將向合資格市民派發5,000元電子消費券，7月開始接受登記。民主黨的問卷調查顯示，約八成受訪市民要求消費券金額加碼至一萬元，另有六成半60歲以上受訪長者沒有使用八達通以外的電子消費平台，有區議員建議政府讓長者選擇提取現金。

民主黨本月3日至12日以電話訪問985名市民，發現86%受訪者冀擴展計劃至18歲以下，另有71%受訪者認為消費券應一次過派發。

政府計劃透過AlipayHK、八達通、Tap＆Go拍住賞及微信支付（WeChat Pay HK）發放電子消費券，惟調查發現除八達通外，其餘三個指定發放平台僅分別有約一成或不足一成人使用，反而沒入選的PayMe則有27%人選用；60歲以上受訪者中，使用AlipayHK只有1%，微信支付和Tap＆Go拍住賞更是無人選用。

民主黨青年政策副發言人曾自鳴指，調查反映消費券金額不足以解市民所困，有違政策原意，「仲點刺激消費意欲？」，認為應提高至一萬元，並應同時惠及18歲以下港人，以補貼學童和幼兒生活開支。

民主黨冀長者可揀派現金

民主黨福利政策副發言人蘇逸恒促請政府向長者增加發放現金的選項，批評政府制訂計劃時，未有考慮長者不擅使用電子產品，令政策相當擾民。

民主黨經濟及工商政策發言人陳堡明指，民主黨曾向財政司司長陳茂波提出上述建議，但均被對方否決，希望透過問卷調查結果迫使港府面對民意。