《壹週刊》前年刊登藝人張栢芝三子的出世紙，總編輯、記者與兩間公司被控違反《私隱條例》，案件今再提訊，兩公司及總編輯麥景慶認罪，記者則獲准以簽保守行為處理。被告今求情指這是首次對報張控告此條例，相信對業界有警惕作用，並承諾將會在《壹週刊》刊登道歉聲明。主任裁判官徐綺薇判刑指張是女藝人，生活點滴會引起影迷的好奇及興趣，但凡事都要有平衡，最終就三張傳票各判罰款4萬元，即共12萬元。

四名被告包括壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited、《壹週刊》總編輯麥景慶與記者鄭靜。

主任裁判官徐綺薇指，事件涉及兒童的出生登記資料，任何都不應隨意披露，但事主為一名女藝人，生活點滴會引起影迷的好奇及興趣。惟徐官指，凡事都要有平衡，對私隱的保障公眾人物不會有例外，傳媒有責任及尊重他人障私隱。考慮到各被告認罪，並承認對條例的敏感度不足，事後會引以為誡，並已叮囑員工日後小心處理類似事件，且會刊登道歉聲明，故判處3張傳票各罰4萬，合共12萬元。

兩間公司與麥景慶各被票控一項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪，詳情指三者分別身為《壹週刊》的東主、出版人及編輯，披露一份根據《生死登記條例》備存而屬於一名兒童的生死登記紀錄的核證副本內所載個人資料，而有關資料未經身為資料使用人的生死登記官同意而獲取，並意圖獲取金錢得益或其他財產得益。

記者鄭靜原被控協助及教唆其餘被告干犯控罪，控方今撤控，同意鄭以2,000元簽保守行為一年。

【案件編號：KTS566-569/21】

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