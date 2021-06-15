房委會自1998年推出租置計劃，有業主投訴指租置計劃存在陷阱，今（15日）柴灣峰華邨法團主席趙宜開記者會，批評房委會當年陷害業主，聲稱出售時推出公契及地契上的無理條款，令一眾業主不知不覺承擔巨大金額的維修費用，背上永久債務。

法團稱11年來維修公用部份已耗千萬

柴灣峰華邨2000年開始納入租置計劃出售，該公契及地契列出，業主需要承擔屋邨外公用部份維修開支。峰華邨法團主席趙宜今日於記者會指出，房委會當年表明，鄰近居屋景翠苑會支付公用部份34%日常維修及管理費用，但原來該費用以一筆過87萬港元支付。

趙宜表示，該法團自2005年至2016年維修公用部份費用已過千萬港元，加上今年樓齡達30年，相信未來需進行各方面維修，批評87萬元根本不足夠應付34%的公共開支，形容一眾業主當年被房委會「陷害」，從此背上無了期包袱，直斥房委會令到「草根峰華邨萬劫不復」。

趙更提出，願代表峰華邨業主承諾付出300萬元，促房委會及政府收回該邨日常維修及運作支出負責權。郭偉強亦表示，相信「聰明人」都會認同該方案。

郭偉強要康文署承擔負責公園

會上建制派立法會議員郭偉強表示，大部份業主購買單位時，署方未有對公契及地契作出說明，批評文件「存在不少魔鬼細節」，認為「冇理由」要業主負擔所有公共開支，包括與鄰近居屋景翠苑共用的供水系統、公眾休憩地方及行人通道等，更認為屋邨後的公共公園不應由屋邨業主負責，而應交由康文署負責。

郭續指，已就峰華邨案例諮詢特首及相關部門，但對方僅回應指，地契及公契條款無法更改。趙宜亦指出，上屆法團曾經提出訴訟，但後期不了了之。

房委會近日重推租置計劃，郭偉強稱曾向房委會反映，要求公開屋邨地契文件，惟房委會指現階段未有資料，地契文件僅在簽樓契階段公開。他指擔心將有新一批業主「慘變債仔」，提醒準買家加倍小心。

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