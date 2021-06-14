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土耳其除了TB2，在利比亞內戰中另一款先進無人機系統，無人操作仍能追捕目標，可能是部署人工智能（AI）選擇擊殺目標的首個實例。

聯合國安理會報告指，去年3月，利比亞政府軍在的黎波里部署配備人工智能的土耳其製無人機Kargu-2，對付軍閥哈夫塔爾的附屬部隊（HAF）。HAF開始撤退後，政府軍以無人機追擊，無人機飛出控制器範圍後，仍能繼續操作。

毋須GPS 面部識別鎖定目標

報告指，撤退的HAF及後勤車隊，被Kargu-2那種無人作戰飛行器或致命自主武器系統追捕並遠程交戰，「致命自主武器系統程式被編寫成毋須操作者和彈藥之間數據連接，都可攻擊目標」。《原子科學家公報》形容，如果有人在自主攻擊中喪生，可能是歷史上首個以AI自主武器殺人的案例。

Kargu-2由土耳其軍事技術公司STM生產，配備激光雷達、可見光相機和紅外線夜視儀，可人手控制或自主航線飛行，毋須GPS也可定位追蹤，並配備面部識別功能尋找特定目標，形容此舉為土耳其安全部隊識別單個目標提供了主要優勢，因此毋須在地面部署部隊即可將其消滅，並可20架一組集體出擊淹沒對手的防衞。

除了Kargu-2，土耳其國防部另有三款自主無人機，分別是Alpagu、Togan和Simsek，它們都可在無GPS的環境自主運作，並使用電腦演算法鎖定目標，毋須由操作員發出命令並可高速衝向敵方設施並引爆彈頭，除了攻擊，這四款神風型無人機還可以執行情報收集任務、監視及偵察等。

國防專家塞倫認為，現今世代應優先保護物質人力資本，意味要減輕軍人工作量，又稱土耳其在使用無人機避免平民傷亡方面，非常成功。

英國《泰晤士報》/土耳其廣播電視