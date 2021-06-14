【本報訊】沙田大涌橋路周日一死七傷車禍，白色Audi尾隨掛中港牌黑色私家車疑衝燈，撞翻專線小巴致司機當場死亡，死者家屬昨路祭。涉危駕引致他人死亡的Audi女司機獲保釋，黑色私家車女司機亦主動聯絡警方。有專家實測整段路及事發現場，直指有車速高、多「孭仔燈」、現場巴士站、路面寬闊阻礙視線四大陷阱，批評運輸署多年來小修小補，促全面檢討改善。

車禍中駕駛803線小巴57歲姓張男司機死亡，據知他暱稱輝哥，與胞妹及姪仔同住上水清河邨，為人有交帶及健談，平日需照顧年邁雙親，非常孝順。昨午2時許，家屬親友一行約十人到現場路祭，帶備應節糭子、啤酒和香煙等祭品，並焚燒香燭及冥鏹拜祭，其間有人哭崩，由其他親友安慰。

Audi女司機保釋 下月報到

涉事33歲姓池Audi女司機，涉危險駕駛引致他人死亡被捕，昨日早上保釋，下月中旬向警方報到。據悉，意外前同樣懷疑衝燈的黑色私家車，30歲女司機自行到警署，警方已向她發出擬控告通知書，將作進一步調查。

香港汽車會會長李耀培昨與本報記者實測意外現場及整段大涌橋路，直指至少有四大陷阱位，令多年來車禍不斷，由2014年至今發生超過250宗交通意外，當中逾一半更涉及巴士、小巴及的士等職業司機。他指整段大涌橋路共有約五個十字路口，均設孭仔燈，容易令司機看錯燈號。加上大涌橋路普遍時速限制達70公里，只有乙明邨對出一段等限速收慢至50公里，但整條大涌橋路停車燈位較多，易令司機「心理放寬踩快咗」，釀成意外。

前日意外現場位於沙田圍路交界，是大涌橋路三大「死亡路口」之一，所見沿沙田圍路駛至近河畔花園路口前會經過巴士站，之後路口設五條行車線，路口左邊有孭仔燈指示車輛左轉或直行，過了巴士站最左兩線車輛須轉左。事發時涉事Audi沿中間第三線往新城市廣場方向直駛肇禍，李認為除孭仔燈問題，該處巴士站亦可能阻礙駕駛者看清現場環境，影響判斷。

至於現場五線直行駛至下個近瀝源邨路口，行車線增至六條，李指路面寬闊、有眾多行車線，亦可能令駕駛者未能看清兩旁交通燈號。

專家倡降限速及取代孭仔燈

李批評，運輸署多年來改善大涌橋路措施屬小修小補，建議將該路段時速上限降至50公里、在孭仔燈前方約100米設立更多警示路牌提醒有十字路口，或在路面畫上慢駛字句；並參考外國大城市設立高架交通燈號，令燈號一目了然，亦應將沙田圍路巴士站後移。道路安全顧問鄺子憲建議，當局可研究在大涌橋路路口，增設交通島豎立兩組交通燈，取代孭仔燈。

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