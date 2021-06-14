【本報訊】美國共產主義受害者紀念基金會（Victims of Communism Memorial Foundation）宣佈將年度最高榮譽「杜魯門—列根自由獎」頒給壹傳媒創辦人黎智英，表揚他畢生致力爭取香港自由民主、頑強反對共產主義及其他任何形式的暴政，以及不計代價堅決為反抗中共獨裁統治奮鬥。基金會呼籲國際社會必須繼續合作，用各種方式確保香港「自由燈塔」以及如黎智英般的英雄不會成為共產主義的俘虜。

基金會上周五在國會山莊共產主義受害者紀念碑前舉行民主女神紀念碑建碑14周年各國獻花紀念儀式，16國外交官及數十個人權組織代表參加。適逢香港民主示威兩周年以及中共政權針對維族種族滅絕運動被揭露，大會形容今年儀式別具意義。基金會在聲明中宣佈將年度最高榮譽「杜魯門—列根自由獎」頒發給黎智英，因為他「為香港和民主奉獻了一生，堅決反對共產主義和其他形式的暴政，以及不惜代價地決心反對中共的極權行為」。

基金會在聲明中表示，黎智英今年4月因參與前年的香港民主示威被判刑，認為中共對香港異見人士的殘酷打壓讓世界知道中共不會對自由絲毫讓步，黎智英和很多香港人的勇敢告訴了世界，人類對自由的渴求永遠不會停止。

彭斯發文讚「自由鬥士」

基金會主席布雷姆伯格（Andrew Bremberg）致辭時表示，黎智英不惜讓自己和家人的生活面對極大風險，敢於發聲反對中共所犯的罪行和殘酷行為，並一直爭取港人自由，譴責中共在20世紀和21世紀對中國人作出的多項罪行。他稱頒獎當日，黎智英因參與前年及去年的香港民主運動入獄，並因一直主張言論自由和自由巿場被中國政府視為威脅，黎智英被囚是中共意圖和有能力消滅異見人士的證據，港人亦看到自由和生活方式正受打壓。

布雷姆伯格批評中共自香港回歸後，逐步削去香港法治和自治，違反一國兩制的承諾，呼籲國際社會必須繼續反對中共殘酷行為，讓世界知道中共是何等不公義，「我們一定要繼續合作，用各種方式確保香港這個自由的燈塔以及如黎智英般的英雄不會成為共產主義的俘虜」。

美國前副總統彭斯在Twitter發文讚揚黎智英是自由鬥士，並稱對於前年在白宮接見黎智英感到光榮，「他（黎智英）因支持香港民主身陷獄中，共產主義受害者紀念基金會將最高榮譽頒發給勇於為自由奉獻的黎智英屬正確。願神祝福黎智英」。