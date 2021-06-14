雖然今年6月某幾日，想去旺區行吓街都唔得，但八方相信喺大是大非之日，就連上天都會顯靈，好似6.4前夕，真係出現相對濕度介乎64%至89%。但假如八方同你講，天文台app都「顯靈」，預報有「六月飛霜」，你又信唔信？

八方今次冇呃你，絕對有圖有真相。民間氣象網站「MET WARN天氣預警」喺Telegram出po，仲有cap圖為證，話天文台個app前日預測黃竹坑氣溫，由6.15晚上11點嘅28℃，急跌到6.16凌晨2點嘅0℃，即係三個鐘暴跌28度。雖然正常人一睇都知道係擺烏龍，但如果真係跌到0℃，又有其他氣象條件配合，真係可以「六月飛霜」㗎。

指電腦分區預測出問題

天文台近排「蝦碌」次數又真係密咗啲。例如6.11，明明只係1號風球、黃雨同雷暴警告，但天文台煞有介事用app出push（推播通知），叫「市民請盡快到安全地方躲避」，俾網民嘲笑係咪「外星人打到嚟？」又例如5.31，天文台出稿想寫10毫米雨量，但寫漏個毫字，結果變成多1,000倍嘅10米，完全證明咩係「差之毫釐，謬之千里」。

八方問天文台今次又因乜出錯？天文台初步了解之後，話個app處理「電腦自動分區天氣預測」數據嗰陣出咗問題，顯示黃竹坑同其他個別氣象站嘅資料受到影響，亦已修復好。

李八方