本港自2月26日展開疫苗接種以來，至周二（15日）已經第110日，同日有地產商開放打針抽樓活動登記的日子。整體接種疫苗數字，終於突破300萬大關，達3,006,207針，當中接種第一針有1,790,659人，佔本港12歲以上人口的26.3%。至於完成兩針人數為1,215,548人。

周二單日接種中國科興滅活疫苗人數回升，當中打第二針人數急升，較周一1,956人增加逾2倍，至5,898人，而第一針亦有12,963人；至於接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗亦輕微回升，當中第一針有16,111人及6,423人打第二針。而BioNTech累計第一針亦衝破百萬人，達1,009,034人，科興則僅有781,625人完成第一針。

政府周二晚公佈的疫苗數字，接種數字再較周一端午節假日回升，當中單日打科興人數升至18,861人，包括12,963人打第一針及5,898人打第二針，與周一共9,941人接種，升幅接近90%。至於接種BioNTech首針有16,111人，第二針亦有6,423人，數字同樣比周一上升。

12至19歲單日僅逾1,300人打針

周一開始調低接種年齡至12歲後，翌日有1,306名12至19歲人士接種第一針，而目前僅有36,978名12至19歲人士接種過第一針疫苗，佔該年齡層人口的2.1%。

另外今日預約人數亦上升，當中預約科興有約9,200人，而預約BioNTech則有約23,400人，數字同樣較周一有顯著上升。

周一有6人接種疫苗後不適送院，當中3人已經出院，另外2人留院觀察，餘下1人則未有遵從醫生勸告自行出院。

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