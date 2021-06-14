最近，中國又被推至疫情溯源的風口浪尖，此事成為G7峯會的討論議題，就連一向公開袒護中國的世衞總幹事譚德塞這次也改了口風。雖然在調查「武漢實驗室洩露」的病毒起源論方面，美國並未得到盟友的明確支持，但北京面臨的壓力，以及為化解這一行動的花費卻可預期。

最近到底發生了什麼，導致懶於追責的拜登政府採取行動？我認為有以下兩大原因：

一、被左派譽為帶領公眾抗擊新冠疫情的「美國隊長」福奇深陷「郵件門」風波。這與當年維基解密曝光不同，那次的許多黑幕，政客們可因阿桑奇是利用黑客技術獲得資訊而不予理睬，這次行動完全合法，由美國BuzzFeed新聞網站、《華盛頓郵報》和美國有線電視新聞網（CNN）根據美國《資訊自由法》，於6月初向聯邦政府申請公開福奇郵件中的內容。公佈的3,200頁電子郵件，不僅顯示出福奇在抗疫問題上的反覆無常與自相矛盾，以及科學界有一連串利益衝突嫌疑，還讓拜登政府非常難堪，因為涉及奧巴馬時期巨額資助武漢病毒研究所的「功能增益」病毒研究，而福奇是這項目的推動者。

除此之外，奧巴馬在2016年特朗普勝選後不久重啟本已關閉的功能增益病毒研究，以及民主黨利用疫情倒特的各種揭露，對美國民主黨政府來說並非好事。權衡利弊之後，拜登於5月17日宣佈，美國將在六個星期內，向國外供應8,000萬劑疫苗，同時考慮向中國追責。由於美國的「入場」，中國在這場全球疫苗供應賽中的重要性隨之下降。

二、中國的疫情外交與外宣最近遇到困難。美國本不介入國際社會疫苗提供。根據倫敦研究公司Airfinity的資料，截至今年5月初，中國向海外出口了2.52億劑疫苗，佔其總產量的42%。與之相比，美國生產了超過3.33億劑疫苗，而出口量僅為300萬劑左右。

對中國來說，最難受的莫過於質疑中國疫苗品質的消息不斷傳出，智利、巴西、巴基斯坦不斷傳出類似消息，但都被中國外宣成功「闢謠」，最新的一例是5月份印度洋島國塞舌爾 。該島據說是世界上新冠病毒疫苗接種率最高的國家，60%以上的人口接種了中國疫苗，但仍然出現感染病例激增的情況。美國《華爾街日報》和《紐約時報》相繼於5月12日與13日予以報道，中國官媒隨即刊登了對塞舌爾總統拉姆卡拉旺的採訪，讓總統出面駁斥了國藥疫苗無效的說法。

北京自封抗疫領導者引致反彈

塞舌爾總統為何與民眾說法不一樣？無巧不成書，國際調查記者聯盟（IFJ）與《華爾街日報》同一天發表題為《COVID-19故事：脫下中國全球策略的面紗》的調查報告，應該能回答這一問題。IFJ研究團隊在2020年12月至2021年1月間，透過全球50個國家與地區的54個與IFJ結盟的記者工會發出問卷訪問新聞業者，以了解在新冠疫情爆發之後，中國的全球媒體推廣覆蓋廣度。調查結果發現，56%受調國和地區反映其對華報道自疫情爆發以來轉趨正面，只有24%轉趨負面，餘下20%沒有改變。受訪者當中有三分之一表示其供職媒體機構與中國單位簽署有諒解備忘錄。

報告指出，在疫情爆發之後，當出現對中國不利的疫情消息，就發放對中方有利的扭曲資訊來抗衡——中國對塞舌爾疫情報道的反應正好印證了IFJ報告的說法。報告還指出，受助國家當中有63%的報道屬於「中國迅速行動對抗COVID-19，其醫療外交為其他國家帶來幫助」，非受助國家則有60%認為「中國在疫情爆發初期封鎖消息是導致全球大爆發的原因」。

北京在WHO的幫助下，一直將自己宣傳成世界抗疫模範，中國作為疫情發源地的追責一直未被國際社會認真對待。目前美國因「福奇郵件門」事件，拜登政府必須洗刷合作嫌疑，決定加入全球疫苗供應下半場競賽，正式向北京提出在中國進行第二輪新冠病毒溯源調查。考慮到此事的前因後果，只能說這是北京自封為全球抗疫領導者的疫情外宣引致的反彈。

何清漣

旅美學者