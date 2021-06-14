【本報訊】台山核電站距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里，環保團體綠色和平密切關注事件，對報道提及放射性物質水平上升感擔憂，呼籲各方盡快公開相關訊息。廣東核電站核安全諮詢委員會副主席梁榮武認為，本港受台山核電站事故影響機會微，因本港較少吹正西風，而且本港天文台有監察本地輻射數據。

專家：港較少吹正西風

綠色和平指留意到台山核電站洩漏放射性物質報道，密切關注事件，惟現階段資訊不足以判斷事件嚴重性及實質影響。綠色和平對於報道提到放射性物質水平上升表示擔憂，呼籲各方為保障公眾安全盡快公開相關訊息。

廣東核電站核安全諮詢委員會副主席梁榮武表示，台山核電站地理上接近澳門，相信澳門的監察網絡較能觀察到異常情況。他稱香港較少吹正西風，相信受台山核電站影響機會很微，「唔係香港關注嘅核電站」。

梁榮武稱天文台已因應台山核電站，在西面安裝監察網絡收集輻射數據，定時在網上公佈，暫未發現數字異常。他指台山核電站前日公告稱運作正常，估計即使有事故，程度應是沒對環境造成影響的低級數事故。

能源諮詢委員會主席梁廣灝指台山距離香港較遠，即使發生事故對香港影響輕微，「因為空氣稀釋，過咗100公里就細好多」，若核電廠發生事故或有風險，按國際規定須作出通知，「（國際組織與核電廠）都有聯絡，大家跟標準做，唔係兒戲」。

對於報道指核電站放寬排放標準，梁廣灝指國際原子能機構有固定排放標準。他稱法馬通建設核電廠技術領先美國等國家，對於報道指該公司向美國尋求技術支援感不解。