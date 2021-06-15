美國傳媒早前引述消息指，距離香港僅130公里的中國廣東台山核電廠可能有放射性物質外洩，指華府過去一周正評估一份相關報告。行政長官林鄭月娥今早（15日）表示，政府高度重視此事，今日將會主動聯絡內地相關部門跟進，意味有關新聞昨日報道後，港府未有即時聯絡內地當局。反觀與香港一海之隔的澳門今早稱，已向廣東省核應急辦了解情況。

林鄭月娥出席行政會議前表示，特區政府高度重視有關台山核電廠的情況，今日內會主動聯絡相關部門。她又稱粵港兩地政府有恆常機制探討核標準，如有新消息會再公佈。

林鄭月娥又指，政府持續有監察制度檢查香港環境的核指標，相關工作由天文台、水務署等不同部門一起參與。她稱截至昨晚，情況一切正常、符合標準。

保安局昨日亦指，今年就台山核電廠接獲廣東省政府2次通報，均屬0級偏差，又指本港環境輻射水平過去一年一直維持正常。

澳門警總：已聯絡廣東省核應急辦

距離台山核電廠僅70公里的澳門則早已聯絡廣東省，澳門警察總局早上發聲明指，已透過聯絡機制向廣東省核應急辦了解情況，並引述核應急辦指，台山核電站兩台機組運行均符合核安全法規和電廠技術規範要求。聲明無提及中方有否修改核電廠外輻射檢測的合格標準。

澳門警方又指，目前連續監測環境資料顯示，核電站及周邊環境指標正常，而根據澳門氣象局公布的過去24小時資料，澳門的伽傌射線測量亦屬正常。

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