中風患者康復之路漫長，在疫情反覆下，學識家居運動有助加快康復進度。物理治療師表示，患者宜減少久坐或卧床，養成定期做復康運動習慣，可預防肌肉及筋腱萎縮，改善活動能力。建議家人多鼓勵、多讚賞，讓患者重拾自信，對康復進展有「打強心針」作用。

註冊物理治療師黃潔怡表示，中風患者的受影響程度，視乎病情的嚴重程度如腦部受傷的區域、範圍大小等，常見症狀包括因半邊身無力，令手腳活動能力受阻；平衡力轉差、說話口齒不清、失去自理能力等，導致日常生活質素大受影響。部份患者連日常基本動作，包括在床上轉身、由坐下至起身站起來的動作都會感艱難，而站立或走路的姿勢是否穩定、可持續多少時間、會否有跌倒風險等，都可能是患者面對的挑戰。

中風的復康路程、計劃沒有劃一的標準，須取決於醫護人員對病人的評估，設定短期和長期的目標，讓病人逐步去接受自己的病情、適應身體的障礙，然後積極面對康復的過程。黃指，受疫情影響，不少患者會少了外出，包括減少到醫院或中心做復康訓練，或轉為上視像課程，無疑會影響康復進展，故鼓勵他們多抽時間，進行家居復康運動，只要坐在一張穩陣、四平八穩的椅子上進行，已經可以做到一些簡單及有用的動作。

坐下時間太長致跟腱萎縮 走路時「拖住隻腳」

患者進行家居復康運動，不但有助改善活動能力，包括針對手腳、腰部等。同時，多做運動可預防肌肉及筋腱萎縮，尤其大腿肌肉，或足部的阿基里斯跟腱。她解釋，若坐下的時間太長，阿基里斯跟腱有機會萎縮，導致走路時腳部難以提起，便會有「拖住隻腳」走路的問題，增加跌倒風險。所以都建議患者要減少久坐、卧床。

中風患者平時又可以在家進行對鏡訓練，即在鏡子中間貼上直線，對鏡練習「坐直啲」，提醒自己避免坐到東歪西倒。此外，由於「患手」，即中風後出現無力症狀的手，會有肌肉無力的情況，不少患者會長期垂下手部，引起手部有水腫問題，建議將患手多抬高放前或放枱面較好。患者及家人不妨留意照顧貼士，對康復之路有幫助。她又推介復康運動，適合病情屬輕至中度的中風患者在家進行，可每天做。涉及運動包括練習伸展患側手肘、訓練肩膊力量，以及訓練大腿肌力、腳腕靈活性及腰力。

現年65歲的蘇少球，於2014年底不幸出現缺血性中風。他憶述事發時，正從事裝修油漆工作，忽然感到頭暈，故回家休息，惟晚上仍感到不適，經私家醫生建議下入院，發現有高血壓情況，上壓高達220。至留院翌日早上發現右邊身乏力，說話口齒不清，檢查及診斷出缺血性中風，除了高血壓，也發現他有膽固醇過高的問題。

中風後，連起居飲食及日常各種活動，要靠太太協助，例如刷牙、扭毛巾等簡單動作，進行時都很困難。礙於他是家中經濟支柱，中風後大感徬徨和擔心，住院3個月及出院後的一段日子，都保持積極及正面想法，又多聽取同路人分享經歷，令他堅持努力做好復康運動和訓練，希望能加快康復，重拾正常生活。

中風事隔多年，蘇形容現時康復了約8成，又會不時做義工，參加與中風有關的病人組織包括新健社，經常對外分享一些中風後的經歷及康復經過，鼓勵病友要克服中風後的障礙，重新振作。在疫情下，他直言做足防護措施，如常外出散步、到公園做一些復康運動。他現時也會在家多做家務，當作日常起居的訓練。

中風患者家人照顧貼士

家人可讓患者嘗試做一些自理動作，忌「咩都幫佢做晒」，例如嘗試自己着衫、轉身。 多讚賞患者能做到的動作，以正面說話作鼓勵。不宜過度放大其弱點，以免打擊患者的自信心。 改善家居環境，安裝適當的扶手、避免放地毯、椅子要有椅柄，以便借力起身；一般會用四腳叉輔助走路，當平衡力有改善，可改用枴杖。 保持家居環境光線充足、減少雜物擺放，讓家居環境安全以免跌倒。 家人學習特別的扶抱技巧，例如從患者「患手患腳」的一邊作出扶抱。家人學習正確的扶抱患者姿勢，都有助保護自己和減少受傷。 患側肩膊肌肉因無力及萎縮，肩膊關節容易鬆脫，嚴重者或會甩骹 ，患者可使用手托，照顧者宜用「扶」的姿勢扶患手，要避免拉患手。 因出現肌肉張力問題，站立時患側一邊的腳腕會向內旋，影響站姿及走路不穩定，穿腳托可幫助改善平衡。 天氣炎熱，進行戶外活動時，宜採取預防中暑措施。

家居復康運動推介

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