前年11月大三罷「破曉行動」，過千名示威在中環街頭「和你Lunch」，最終遭警方發射催淚彈及橡膠彈驅散，多人被制服。其中一名與早前網傳失蹤抗爭人士同名的涉案男子韓寶生，今在區域法院承認暴動、使用蒙面物品及管有物品意圖損毀財產三罪。辯方求情透露，被告年幼時受父親虐待，在兒童之家暫住，院長撰信形容他常為不平事發聲。辯方又強調，2019社會動盪使許多青年迷失，「被告也是其中之一」，他為以錯誤方式表達意見感到悔疚，希望法庭輕判。案件押後至7月2日判刑，其間被告還柙。

被告韓寶生（31歲）原本任職證券行文員，現時報稱無業，今承認一項暴動罪，控罪指他於前年11月12日在中環畢打街、德輔道中及干諾道中一帶參與暴動。韓亦承認使用一個口罩蒙面以及管有一枝噴漆。案件由暫委法官許肇強審理。

辯方求情透露，被告來自基層家庭，11歲時父母離異，受到父親虐待，在播道兒童之家度過6年生活後，才回家與家人生活。兒童之家院長撰信指，被告住在宿舍時常與職員爭執，攀談下得知他不滿院舍規範，希望對不公平之事表達不滿，其後學會合理地表達意見。

辯方引述被告胞姐的求情信指，2019年社會動盪使許多香港人感到不安與不知所措，相信弟弟也有同樣的感受。她強調，弟弟已多次認錯，對犯案感到深切悔疚。辯方又強調，被告原本與家人關係較為疏遠，是次案件卻成為了修補關係的契機。

被告與網傳831失蹤者同名

辯方續指，被告當日純粹是參與者，沒有領導或煽動角色，沒參與掟汽油彈、縱火或噴漆等行為，也沒導致任何人受傷。被告僅是「身不由己」，在洪流之下「做咗自己未必想做嘅嘢」。

案情指，案發當日中午，數千名示威者響應呼籲，堵塞畢打街一帶道路，其間破壞交通燈、在巴士擋風玻璃上噴漆及在路面上燃點起火堆。警方其後到場與組成傘陣的示威者對峙，惟由於警員寡不敵眾，只好乘警車撤離現場。示威者隨即衝前追趕，有人向車隊掟磚，其後繼續堵路並破壞附近餐廳。

根據傳媒片段內容，被告與畢打街的示威者聚集，被告當時戴著鴨舌帽和口罩，手持一把打開的雨傘。示威者不斷大叫「好仔唔當差，當差正仆街」、「香港人報仇」等口號。被告被拍到開傘遮擋示威者、敲磚、用腳掃磚、並兩度將磚扔進行車隧道。

其後警方再次到場展開驅散行動，被告與其他示威者組成傘陣，在雜物防線後方留守，有示威者向路障投擲汽油彈，警員亦發射催淚彈。警方沿畢打街推進時，示威者喊叫「光復香港，時代革命」，並向警方掟石頭。被告與其他示威者撤退時，在置地廣場附近被捕。

男被告韓寶生與一名網傳的831失蹤者同名，該人甚至一度被傳成為浮屍。去年8月，被指為「韓寶生」的男子向傳媒澄清，其真名為王茂俊，自言遭警方控告暴動等8項控罪，現時已流亡英國。

【案件編號：DCCC771/20】

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