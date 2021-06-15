香港遍地貓奴，不少港人辛苦OT或只為賺錢買「罐罐」予「主子」，務求令牠們肥肥白白，但於選購時又有否留意過產品標籤上的營養成份？消委會測試22款主要供貓隻食用的罐頭或袋裝濕糧產品，發現其中9成、即20款樣本的營養素含量，均未能完全符合國際標準的相關建議，另有13款樣本更被驗出水銀。

消委會提醒，主人在餵飼時要清楚分辨主食罐和副食罐，並留意產品標籤上的營養素含量，確保愛貓攝取足夠營養。消委會亦敦促寵物食品生產商參考國際指引，確保供應的主食產品的營養全面而均衡，以及適當標示副食產品，以免寵物主人錯誤餵飼而損害貓隻健康。

尚有4樣本僅1種礦物質含量未符建議

在22款供貓隻食用的罐頭或袋裝濕糧樣本中，有12款為主食罐，其餘10款則為副食罐，售價由7元至26元不等。測試結果發現，只有2款主食罐樣本的礦物質含量，屬完全符合3個寵物食品組織對成年貓隻維持期膳食訂立的相關建議，分別為Nature’s Variety Instinct及希爾思；惟前者亦為唯一檢出含鉛的樣本。另外，「GRANDMA MAE’s」、 「WELLNESS」、「Sheba」和「偉嘉」則只有1種礦物質含量未能完全符合相關含量建議。

消委會亦發現，有主食罐的鐵質、鋅和碘含量分別過低或超標，長遠或引致不同疾病。其中被驗出鐵質過低的4款罐頭為「ZIWI Peak」、「 汪喵星球」、「Salican」和「脆樂芙」，消委會稱，如果貓隻從飲食中攝取的鐵質長期不足，有機會造成缺鐵性貧血，令牠們顯得疲倦、心跳加快等，亦會阻礙幼貓的成長。

副食罐平均牛磺酸較主食罐低

除了礦物質，攝取足夠的必需氨基酸亦有助維持貓隻健康。測試結果顯示，樣本間的牛磺酸含量差異頗大，而副食罐中的牛磺酸平均值（0.38%）比主食罐（0.58%）為低；其中「卡格高級寵物食品」的一款副食罐樣本更沒有檢出牛磺酸。消委會指，若貓隻缺乏牛磺酸，可引致中央視網膜退化及心臟衰竭等健康問題。

另外，主食罐「脆樂芙」（#12）和「CANAGAN」的鈣磷比例分別為0.17和0.8。當中脆樂芙的鈣含量更只有 0.12%。低鈣磷比例的膳食長遠可能引致繼發性副甲狀腺機能亢進、骨質流失和疏鬆。測試結果亦顯示，有13款樣本含有水銀，其中「Applaws」的副食罐所檢出的水銀含量為0.296mg/kg（以含水量12%計），水銀含量接近歐盟上限，長期進食或會影響貓隻的神經系統。

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