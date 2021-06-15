政府前年10月緊急訂立蒙面法，法例生效當日各區有市民上街抗議。一對情侶學生當日凌晨在黃大仙龍翔道一條行人天橋遭搜出藏有雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今在九龍城裁判法院開審。辯方指女被告遭帶返警署時，警署內有職員辱罵她謂：「做雞都唔掂喇而家！冇晒前途，等坐監啦！」作供的警員則聲稱聽不到有人這樣說。另外，截查男被告的警員在辯方盤問下承認問話前未有向男被告施行警誡，直言「係我嘅疏忽」。

男女被告依序為葉志豪（21歲）及曾善雯（21歲），面對同一控罪，被控於前年10月5日在新光中心對開的行人天橋，管有一個能發出雷射光束的裝置。據知，案發時兩被告被指同行，女被告背囊內被搜出雷射筆等物品，而男被告聲稱物品由他擁有。

控辯雙方對警員截查人士的身份及搜出的證物皆沒有爭議。辯方透露，男被告將傳召證人，證明他平日是如何使用涉案搜出物品，包括雷射筆。

控方傳召截查女被告的警員19869譚紹軒作供，譚指案發前的10月4日晚上正與同袍進行高調巡邏，看見兩名被告神色慌張，女被告更低頭急步行走，遂作出截查。他負責查問女被告，並在她的背囊內搜出雷射筆後，遂問她是否在較早時的示威使用過，女被告沒有回答。

辯方盤問指，譚押送女被告回觀塘警署時，警署內有人當住譚面前辱罵女被告謂：「你睇下你！做雞都唔掂喇而家！搞咁多嘢做乜？冇晒前途㗎喇你！等坐監啦！」譚則稱在警署內沒聽過相關內容。

警員同意不肯兩被告有在非法集結現場出現

控方今早傳召截查男被告的警員李嘉冠作供。李供稱當時隸屬東九龍梯隊，參與踏浪者行動，案發前的10月4日晚上身穿防暴裝，與另外約50名同袍執勤。他形容當晚龍翔道上有大批身穿深色衣服的暴徒，分別堵路、投擲汽油彈或磚頭，以及照射雷射激光等，人數近千。

他隨後在行人天橋截停形迹可疑的男被告，在男被告的褲袋搜出黑色口罩。男被告除了自言不舒服外，沒作進一步解釋。另外，他指男被告提及與女被告份屬情侶，承認在非法集會發生期間，曾跟隨一些不認識的人一齊行走。李的同袍在女被告背包內搜出電筒及雷射筆等。李稱男被告承認物品屬於他，稱是帶路及用作與女友溝通。

辯方盤問下，李稱當時與為數約千名的示威者距離較遠，加上當時天色昏暗，不敢確實回答示威者身上是否配置了很多裝備。他又稱，向男被告查問前提過懷疑他牽涉甚麼行為，以及自己是根據甚麼權力作出截停及查問，但承認沒有作出警誡，「呢個係我嘅疏忽」。

另外，辯方在盤問下亦指，男被告只表示過跟隨其他不認識的人行走，並非招認有份參與非法集會。李同意謂「我印象係咁」。李亦同意男被告受查過程合作。

代表女被告的辯方大狀盤問時則指，李不能確定兩被告有參與過投擲汽油彈或磚塊等攻擊行為，甚至乎撇除天橋上的截查，李根本不能肯定兩被告曾在龍翔道路面出現過。李同意。聆訊明天繼續。

【案件編號：KCCC3131/20】

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